¿Qué pasó?

Cristina Aguirre es una paramédico que, desde hace unos meses, cada domingo recorre junto a su hijo de 15 años, quien padece de trastorno del espectro autista (TEA), la feria Lo Arrieta de Peñalolén, donde busca alimentos entre las sobras.

La falta de recursos producto de la pandemia de coronavirus la llevó al límite. Sola, y a cargo de dos hijos, no tuvo otra opción que buscar comida entre lo que otros desechaban.

"No le puedes decir a un niño que no hay"

Los comerciantes del lugar afirman que siempre se ve a Cristina con su hijo. "Siempre se lleva algo porque a veces le dan un poco y a veces recoge cuando dejan botada la fruta y la verdura", contó una feriante.

Por su parte, Cristina manifestó que: "la gente igual es super consciente, nos pueden regalar algo y yo feliz porque él (su hijo) no entiende".

"Tú no le puedes decir a un niño, menos con la condición de mi hijo que es autista, que no hay, que no te alcanza la plata, que no le puedes comprar lo que él quiere", agregó.

Además, expresó que: "vergüenza para otras cosas hay que tener, pero para esto no porque son cosas que igual no son malas. Yo creo que todos sabemos que estamos mal y todos tenemos una consciencia detrás de que tenemos que ayudarnos".

La historia de Cristina

Desde que se inició la pandemia ha estado en la primera línea del combate del coronavirus en el Hospital Militar. Pero, debido a que sus hijos no están yendo al colegio, no puede trabajar normalmente. Hace turnos de 24 horas cada tres días, sin embargo, sin horas extras y turnos diurnos sus ingresos cayeron fuertemente.

Cómo es madre soltera, para trabajar debe confiar que su hija de 12 años cuide durante el día a su hermano de 15 que tiene autismo. Solo en sus medicamentos y el arriendo gasta más de $300 mil, mientras que su sueldo liquido ronda los $600 mil.

"Me da lata porque no se merece esto mi hijo. Yo soy una profesional, no soy una persona que haya vivido acostumbrada a esto", dijo la paramédico.

Por su clasificación social, a Cristina no le corresponde ayuda, tampoco puede acceder al Ingreso Familiar de Emergencia y su calificación al plan de apoyo de clase media aún está en evaluación. Mientras tanto, genera más ingresos con su servicio para limpiar alfombras y vendiendo productos de limpieza.

Para ayudar a esta familia, se puede realizar una transferencia a la Cuenta RUT del Banco Estado 13697507, al nombre de María Cristina Aguirre Munita, RUT 13697507-2.