Son muchas las empresas que se preguntan cómo proteger a sus trabajadores y clientes una vez que su funcionamiento físico vuelva a tomar vuelo. Las medidas de higiene son cada vez más protagonistas en nuestro día a día y la contingencia ha generado cambios en los hábitos de las personas, los que deberán ser aplicados a nivel sociedad cuando finalice la cuarentena por coronavirus.

Entre ellos, la inversión en productos dedicados a la protección de superficies y la aplicación de cobre como nanopartículas eficientes en el combate de los gérmenes.

“La manilla de una puerta puede tener 4000 bacterias por cm2, más que la tasa del baño y las personas promedio podemos tocarnos la cara unas 16 veces por hora después de tocar esa manilla, es decir en 4 horas la mitad de una oficina puede estar con el mismo germen”, afirma Patricio Jarpa, gerente general de Nanotec.

Ante esta realidad y las cifras de contagio, Copperzone resulta una gran solución para toda persona y empresa que busque más prevención y protección en su espacio.

¿De qué se trata?

Copperzone es un innovador papel gráfico (tipo lámina) que tiene inyectado nanopartículas de cobre que garantiza un efecto biocida permanente y que facilitará la tan esperada vuelta a la normalidad.

“Este papel inyectado es adhesivo de alta calidad gráfica, tiene propiedades biocidadas y, lo más importante, es que es flexible para muchas superficies difíciles de cubrir como las botoneras de un ascensor”, asegura Jarpa, añadiendo que, luego de eso “lo mejor de Copperzone es su personalización: es decir, puede llevar los colores y logos de cada empresa, puede ser de grafica amarillo, azul, rojo, naranjo, y cuantas combinaciones existan, de esta manera no estamos obligados a usar el color cobre que, hay que reconocer, a muchos no les gusta, pues no es muy de diseñadores”.

Este papel adhesivo fabricado por Nanotec en Chile, se puede aplicar en mesones de atención al público, zonas de cajas, puertas de cristales, manillas, interruptores, tapas de WC hasta incluso en carcasas de celulares, botones de ascensores, etc, totalmente adaptables y flexibles a las nuevas necesidades por los altos riesgos de contagios. Además, una vez realizada la compra, la empresa cuenta con un área propia de instalación que dejará la lámina lista en la zona seleccionada.

Las primeras pruebas de esta nueva tecnología se hicieron en el edificio de CBRE Chile, líderes en el servicio inmobiliario, ubicado en Av. Suecia #0155 de la comuna de Providencia, lugar donde se espera la vuelta de más de 600 trabajadores en un posible fin al confinamiento y el levantamiento de las cuarentenas. “Esto es sólo en uno edificio CBRE, nuestro objetivo es abarcar a las 110 torres que administramos, donde la capacidad de tránsito de personas asciende a unos 200.000, aproximadamente”, comenta Patricio Letelier, director de las áreas Property Management y Asset Management de CBRE Chile.

¿Qué dijo el ministro de Minería?

El lanzamiento y prueba del producto contó con la presencia del mnistro de Minería, Baldo Prokurica, el cual respaldó las nuevas tecnologías en base a cobre comentando que: “Celebramos que Nanotec Chile, haya creado este invento nacional con un producto tan típico como es el Cobre, para proteger la salud y vida de las personas”.

Además, agrega que “trabajar con cobre y con materiales de bajo costo, ayudará a la producción y facilitación de este invento de una manera más rápida, incluso queremos potenciar estas iniciativas junto con el ministerio de Transporte, para que en un futuro, se pueda integrar estas tecnologías en el transporte público, entre otras opciones”, cierra el ministro.

Resultados probados

Tanto los efectos inmediatos y residuales que ofrece Copperzone en sus materiales inteligentes con cobre que como metal son reconocidos por la FDA y la EPA para disminuir al máximo las probabilidades de contagio de gérmenes y enfermedades infecciosas. La acción del cobre antibacterial, antihongos y antivirus logra eliminar científicamente el 99.9% de estos agentes patógenos en las superficies tratadas con Copperzone.

Nanotec lleva años comprometida con la salud de las personas. El 2013 lanzó su jabón y gel de cobre Copperclean y este 2020 asevera tener por objetivo pegar Copperzone en todas las zonas de contacto de alto tráfico de Chile. Esto con la intención de ayudar a la gente a mantenerse lo más sana posible, ahora más que nunca.