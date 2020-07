¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el senador del mismo partido Andrés Allamand protagonizaron un tenso cruce, a propósito del proyecto de ley que permite el retiro anticipado de fondos de pensión, que se vota esta jornada en la Cámara de Diputados.

Tras ser consultado por los ásperos dichos de Allamand respecto a su postura favorable hacia la iniciativa, Desbordes señaló en Mucho Gusto que "no vale la pena contestarle al senador Allamand, no tiene ningún sentido, uno tiene que preocuparse del electorado, de la gente que votó por nosotros, la ciudadanía".

"No le voy a contestar"

En esta línea, agregó que "el desprecio absoluto que plantean algunos de que 'mire, usted está votando por las encuestas' y al mismo tiempo se rigen por lo que les dice la editorial de un diario, la verdad es que lo encuentro penoso, no le voy a contestar".

Por su parte, Allamand aclaró que "tengo una discrepancia seria con el presidente de Renovación Nacional, pero yo jamás he hablado de traición, porque eso me parece una descalificación que no corresponde".

"Jugado a fondo"

Tras esto, expresó: "¿Qué es lo que me hubiera gustado a mí ver en el presidente de RN? precisamente que él hubiera estado jugado a fondo precisamente para seguir mejorando los programas de ayuda, que si no han llegado a todo el mundo, bueno, por supuesto, hay que hacerlos llegar".

A modo de respuesta, Desbordes replicó: "Yo no sé cuál ha sido la gestión del senador estos meses, no tengo porqué calificarla ni criticarla, pero no entiendo cómo dice lo que acaba de señalar, llevamos tres meses, Andrés, pidiendo eso, tres meses reunión tras reunión pidiendo que se arregle el Fogape, que se solucione el problema. Lo he dicho públicamente, ni un restaurant ha recibido un peso, no ha recibido plata la agricultura".

En su turno, Allmand sostuvo que "Mario es el presidente del principal partido de gobierno, la verdad de las cosas es que yo he hecho muchas gestiones, pero bueno, pero él es el que tiene la batuta para hacer las gestiones más directas. Lo que no puede ser es que si uno no logra convencer a su propio gobierno, en definitiva diga 'bueno, entonces simplemente me cambio de caballo y me voy a las posiciones que estamos señalando' yo creo que hay un espacio enorme para seguir mejorando las cosas y esa es la obligación de hacerlo".

"Yo no me cambio de caballo"

"Ojo, Andrés, yo no me cambio de caballo", retrucó Desbordes, aunque Allamand insisitó, señalando que "votaste en contra la vez anterior y ahora dices que vas a votar a favor".

Tras esto, Desbordes explicó que "sí, porque estábamos buscando que las medidas mejoraran Andrés, digámosle la verdad a la gente. La gente lo único que necesita es que le solucionemos las cosas. Estoy pidiendo del día uno, esta es la última opción, lo dijimos hace tres semanas, mientras tú descalificabas".

