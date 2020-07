¿Qué pasó?

El senador José Miguel Durana (UDI) reveló su posición frente al proyecto de retiro del 10% de la AFP que se vota este lunes en la Comisión de Constitución para luego ser despachado a la Sala.

Durana, finalmente se unió a otros cuatro parlamentarios de Chile Vamos y aseguró que votará a favor de la iniciativa.

¿Qué dijo?

El senador aseguró en radio Pauta que “estoy muy abierto a votar a favor del 10% (...). Si la votación fuese en una hora más, habría cinco parlamentarios de Chile Vamos que votarían a favor del retiro del 10%”.

Por otro lado, sostuvo que “no creo que los planes del Gobierno tengan deficiencias, es que no tienen cobertura. Efectivamente el plan del retiro del 10% tiene cobertura (...). Hoy lo que importa es que lleguemos con alguna solución o ayuda concreta a los chilenos que la están pasando mal”.

No renunciará a la UDI

Pese al llamado de Pablo Longueira a que renuncien a la UDI aquellos parlamentarios que votarán a favor del retiro del 10%, Durana aseguró que no abandonará la colectividad.

“No voy a renunciar a la UDI, he llevado sus banderas durante 30 años”, aseveró el senador, quien agregó que "yo sí represento a la UDI popular y a la clase media, porque no provengo de ningún grupo económico”.

“En la UDI no puede haber solo una o dos personas con licencia para hacer y decir lo que quieren, también existimos voces de regiones con independencia y autonomía, siempre respetuosa con las bases”, finalizó.

Cabe señalar, que los otros parlamentarios que confirmaron que votarán a favor del proyecto son David Sandoval (UDI), Iván Moreira (UDI), Juan Castro (RN) y Manuel José Ossandón (RN).

