¿Qué pasó?

Durante la discusión en particular del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales, el diputado de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida expresó su contrariedad a la idea, afirmando que va en desmedro de las personas e, incluso, en beneficio de las AFPs.

"Que se den por enterados, que frente al hambre algunos en esta sala les dicen 'cómanse sus ahorros', que frente las deudas les dicen 'páguenlas con lo que han ahorrado para su vejez'", señaló el parlamentario.

"Que se las arreglen como puedan"

"Este proyecto de ley promovido por algunos parlamentarios lo que les quiere decir es que se las arreglen como puedan y que paguen la cuenta con sus ahorros, eso para mí es duro, es lamentable y falta a la verdad", agregó.

Tras esto, Fuenzalida manifestó que "muchos saben acá en esta sala que si las personas retiran el 10% de sus pensión, van a tener un 10% de una pensión más indigna de la que ya tienen hoy día cuando envejezcan y se jubilen, pero no lo dicen, muchos saben, que solamente este 10% lo van a poder retirar trabajadores que están en el mundo formal, que tienen contrato, y no los trabajadores informales, pero tampoco lo dicen".

Discriminatorio contra la mujer

El parlamentario continuó señalando que "muchos saben que este proyecto de ley es discriminatorio contra la mujer trabajadora, que es la que menos tiene, pero tampoco lo dicen, y también saben que por cada 10% que retiren las personas, las AFP van a retirar el 1% de encaje, o sea las AFP van a poder ganar 180 millones de dólares gracias a este proyecto de ley y tampoco lo dicen".

En esta línea, Fuenzalida argumentó que "aquí lo que estamos viendo es que hay una renuncia a las bases de la justicia social, las bases de la justicia social es la solidaridad y la fraternidad, que son valores que en una crisis económica y social como la que vivimos".

El estado tiene que intervenir

En consecuencia, señaló el legislador, "es el Estado el que tiene que intervenir, pero no para decirle a la gente 'cómase sus ahorros', ni para hacerle un buen negocio a las AFPs".

"El Gobierno ayer anunció un aporte estatal de 500 mil pesos, tarde, sí, y suficiente, sí, pero me resisto a pensar que en este Congreso no podamos construir entre todos y con unidad un corazón de protección social, justo solidario y fraterno para todos los chilenos, yo no creo que sea justo que los trabajadores con sus ahorros paguen esta crisis, es el Estado el que tienen que intervenir", agregó.

Finalmente, expresó que "nosotros (parlamentarios) tenemos que construir la mejor ayuda para todos esos chilenos y chilenas trabajadores que hoy día están pasándolo mal, por eso yo no voy a aprobar este proyecto, lo encuentro una mala idea, injusto, discriminatorio contra la mujer y más encima es un muy buen negocio para las AFPs".

Ver cobertura completa