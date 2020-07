¿Qué pasó?

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara nuevas medidas en beneficio de la clase media en el contexto de la crisis social y económica por el coronavirus, algunos diputados oficialistas reaccionaron a la propuesta, asegurando que mantienen su voto a favor para el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

En tanto, desde la oposición criticaron la iniciativa del Ejecutivo, denunciando que en la propuesta hay "letra chica".

¿Qué dijo Andrés Celis?

El diputado Andrés Celis (RN), quien en la votación en general del proyecto de fondos de pensiones voto a favor, manifestó que: "siempre es bueno que la gente elija. Hay gente que está apremiada, endeudada, por 5, 10, 20, 30 millones de pesos".

"Valoro el anuncio del Gobierno, pero quiero darle la libertad a la gente y que puedan optar entre ese 10% por esta única oportunidad, en medio de una pandemia, y que ellos vean si aceptan el préstamo más los $500 mil o bien aquellos profesionales puedan sacar su 10%", agregó.

En ese sentido, expresó que: "creo que hay que creer en la libertad, en la sabiduría, en la responsabilidad de la gente y hay que saber lo que está sufriendo hoy día la clase media y los más vulnerables".

"La gente es libre entre poder optar entre lo que anunció el Presidente y retirar su 10% por esta única oportunidad y en medio de una catástrofe económica y sanitaria que hoy día está pasando Chile y el mundo", recalcó.

¿Qué dijo Leonidas Romero?

En tanto, el parlamentario Leonidas Romero (RN) afirmó sobre el anuncio del Gobierno que: "es tardío, no es suficiente, y por lo tanto yo mantengo mi votación mañana respecto al retiro del 10%".

"Yo estoy por apoyar a la gente que lo está pasando mal, estoy por apoyar a la gente que está pasando hambre. Y no es ser populista, no es que me haya ido a la izquierda ni a la derecha. Mantengo mi postura política, soy militante de RN, estoy contento en el partido, pero no por eso me voy a tapar los ojos y no ver la realidad que millones de chilenos están pasando", sostuvo.

"Mañana yo voto en conciencia y por la necesidad de millones de chilenos que están pasando hambre", aseguró.

Además, indicó que: "si mañana el proyecto presentado por el Gobierno es aprobado en la Sala, en total libertad los chilenos van a decir si ocupan el 10% de sus ahorros o aceptan este bono que el Gobierno está proponiendo".

¿Qué dijo Juan Antonio Coloma?

Juan Antonio Coloma (UDI) valoró que: "el Presidente Piñera haya iniciado sus palabras diciendo que escuchó a la gente, que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Y valorar este aporte en dinero de $500 mil en efectivo".

"Nos parece que son medidas contundentes las que está dando el Presidente Piñera el día de hoy. Sobre todo respecto que los $500 mil van a ser muy superiores a la cantidad de dinero que muchas personas podrían sacar desde sus AFP", añadió.

¿Qué dijo Francisco Chahuán?

Asimismo, el diputado Francisco Chahuán (RN), señaló que: "queremos felicitar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno que ha comprendido la magnitud de la crisis y particularmente de la clase media, y en este contexto hacemos el llamado para que estos proyectos ingresen con discusión inmediata al Congreso".

"No me cabe la menor duda que es fundamental entender que acá hay un esfuerzo sustantivo del Gobierno", recalcó.

¿Qué dijo Matías Walker?

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), sentenció que: "este es un anuncio de un bono más un préstamo que deja afuera a los sectores más vulnerables, que deja afuera a los sectores informales que son a los que más le ha costado acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, y para qué decir al FOGAPE".

"Por lo tanto, llamamos al Gobierno a generar un gran acuerdo nacional para ayudar de verdad a la clase media. Nosotros queremos darle la opción a la gente, entre poder tomar este bono, poder tomar este préstamos pero también echar mano a sus ahorros previsionales, con fe en la sabiduría de los chilenos que sabrán elegir", agregó.

"Vamos a ver este proyecto con mucha detención, ya nos estamos dando cuenta que tiene bastante letra chica, por lo tanto nos quedamos más preocupados que antes", indicó.

¿Qué dijo Leonardo Soto?

El parlamentario Leonardo Soto (PS) dijo que: "vamos a estudiar con mucha profundidad el proyecto, no sabemos cuál es el monto global de dinero que viene aparejado, no sabemos a cuántas personas considera beneficiar con este anuncio. Hay mucha letra chica, evidentemente se excluye a todos los trabajadores que ganan menos de $500, que es la mitad de los trabajadores chilenos".

"Sigue adelante nuestro proyecto que permite el retiro de los 10% de los fondos de las AFP, porque es un proyecto simple y directo que beneficia a 10 millones de chilenos que hoy día tienen fondos en la AFP. Es muy claro, ahí está el universo total que puede ser beneficiado, en este otro poco y nada se sabe", sentenció.

¿Qué dijo Raúl Soto?

Finalmente, el diputado Raúl Soto (PPD), expresó que: "creemos que la propuesta de plan de clase media del presidente Piñera llega tarde, esta es una propuesta que a lo menos debe haber sido en marzo de este año".

"Queremos como bancada del PPD y como oposición ser absolutamente claros, que el proyecto de retiro de fondos previsionales hasta en un 10% es sin retorno. No hay vuelta atrás, no es negociable ni intercambiable por ninguna otra medida, ninguna otra propuesta ni ningún otro proyecto", aseguró.

"Si el Gobierno pretende con esto obstruir el retiro del 10% créanme que no va a lograrlo. Muy por el contrario, yo creo que son medidas absolutamente compatibles, una no excluye a la otra. Tenemos que confiar en la libertad de los chilenos y chilenas que voluntariamente tomen la mejor decisión", concluyó.

Ver cobertura completa

Todo sobre el bono 500 mil