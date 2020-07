Este martes y miércoles son jornadas claves en el debate por el retiro anticipado de fondos de pensión, como medida de apoyo económico a la población, en medio de la crisis económica derivada del coronavirus.

Esto, ya que la Cámara de Diputados realizará la discusión y votación en particular del proyecto que, hasta ahora, presenta más avance y que va permitiría retirar el 10% de los ahorros en las cuentas individuales en las distintas AFPs.

Optimismo en la oposición

En la oposición existe optimismo respecto a la posibilidad de poder despachar el proyecto al Senado, para su segundo trámite legislativo.

Sin embargo, es un hecho que, para que esto sea posible, es necesario contar nuevamente con los votos de los diputados opositores que entregaron su apoyo a la iniciativa en su votación en general.

A esto se suman las intensas gestiones del Gobierno para reagrupar a su sector y recuperar esos votos, junto con el anuncio de medidas más contundentes en ayuda a la clase media.

Los 13 "valientes"

Con los 13 legisladores de Chile Vamos que votaron a favor del proyecto en general, se completaron 95 preferencias positivas. Teniendo en cuenta que el quórum de tres quintos exige 93 votos, en la oposición aspiran a que, al menos, 11 de los "valientes", como fueron calificados, mantengan su postura respecto a las cuatro votaciones que se realizarán en torno al proyecto.

¿Qué significa que se vote en particular?

La votación en particular del proyecto significa que cada una de estas cuatro partes que lo componen se votarán en forma separada. El quórum de tres quintos se mantiene para cada una de ellas.

Según confirmó a Meganoticias el diputado DC y presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, los cuatro aspectos que se someterán a votación son los siguientes: La norma transitoria que establece el derecho a retiro del 10% y sus condiciones, la norma transitoria que crea el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, la indicación que propone que estos retiros estén libres de impuestos y la indicación que propone el cambio de nombre del proyecto.

¿Qué pasa si se rechaza alguna de las normas?

En caso de que alguna de estas partes del proyecto no alcance los votos necesarios, el proyecto pasaría de igual forma al Senado, aunque solo en sus partes aprobadas.

La única excepción a esto, es si solo se aprueba la indicación del cambio de nombre. En ese caso, no avanzaría en su tramitación.

Lo mismo ocurriría si ninguna de las normas alcanza los votos necesarios: el proyecto no iría a su segundo trámite al Senado, entendiéndose como rechazado en particular.

Se puede insistir

No obstante lo anterior, al haber sido aprobado en general por la Cámara, no rige la regla de que no se puede presentar un proyecto rechazado hasta después de un año, por lo tanto los parlamentarios podrían volver a ingresar una iniciativa de similares características.

Proyecto en el Senado

En paralelo a esto, en el Senado avanza otro proyecto de similares características al actual, el cual fue presentado por los parlamentarios independientes Pedro Araya, Carlos Bianchi y su par DC Yasna Provoste, que también busca permitir el retiro del 10% de los fondos de pensión.

Dicha iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, la cual sesionó este martes para continuar con el debate. En la cita estuvo invitada la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, junto a sus pares de Hacienda, Ignacio Briones, y Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.

