En medio de jornadas claves para el proyecto de Reforma Constitucional que permite el retiro anticipado de fondos de pensión, son varios los diputados que manifiestan sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa, propuesta para ir en ayuda de personas cuyos ingresos han bajado, o desaparecido, producto de la crisis por coronavirus.

Ad portas de la discusión y votación en particular de a iniciativa, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, en conversación con Mucho Gusto, expuso su postura ante la idea, señalando que "aquí de lo que se trata es de sentido común, no de derecha ni de izquierda. Se trata de salvarle la vida a la gente que hoy día está hambreada".

La parlamentaria, además, sostuvo que "tampoco se trata de clase media solamente, se trata de toda la gente que el Gobierno ha tenido 110 días para darle una solución y no se las ha dado. ¿Quién se las tiene que dar?, el Congreso, el Congreso está obligado a hacerlo. Esa es nuestra función".

"Ojalá con más votos"

Tras esto, Jiles sostuvo que "hay que aprobar este proyecto, ojalá con más votos de los 93 que tuvimos la semana pasada, mañana, por supuesto que hay apoyarlo, y el Gobierno debe ofrecer una solución adicional, por supuesto que debe ofrecerla, que no es contradictoria con esta".

No obstante lo anterior, la legisladora expuso que "el Gobierno yo creo que no tiene posibilidad alguna de ofrecer lo único que podría equiparar la posibilidad de sacar el 10% de los ahorros previsionales de las personas, el Gobierno no creo que hoy día vaya a ofrecer una transferencia directa, no papelito, no peticiones, no burocracia, a los bolsillos de la gente, de por lo menos $800 mil por familia".

Finalmente, agregó que "el Gobierno no está en condiciones de ofrecer eso, porque no quiere, porque no tiene decisión política y si hubiera tenido decisión política, lo habría tenido que ofrecer hace 110 días atrás".

Diputado Matías Walker

Por su parte, el diputado DC Matías Walker, señaló que "qué bueno que pasamos de los préstamos, la semana pasada, a los anuncios de transferencias directas, pero hasta el momento solo tenemos eso, anuncios de transferencias directas".

En este sentido, agregó: "Démosle la opción a la gente de elegir, entre el crédito blando que está ofreciendo el Gobierno o el retiro del 10%, y en eso, sabemos que los 13 valientes de Chile Vamos también nos van a acompañar mañana".

Diputada Sepúlveda

La diputada de la FRVS Alejandra Sepúlveda, en tanto, agregó que "yo creo que vamos a tener los votos, porque yo espero la consecuencia en esto, porque el Gobierno ofrece grandes titulares, pero las personas saben que cuando les toca bajar esto a la realidad, es absolutamente distinto".

"Lo que vamos a hacer el día de mañana con la votación es que las personas puedan elegir, o lo que está ofreciendo el Gobierno o el retiro del 10%, que yo espero que sea así, porque lo que necesitamos son más alternativas para que le llegue al bolsillo a las personas", concluyó.

