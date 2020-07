¿Qué pasó?

Fue el 13 de junio pasado cuando Enrique Paris asumió el control del ministerio de Salud, en reemplazo de un cuestionado Jaime Mañalich y en medio de los peores niveles que el coronavirus ha mostrado en el país. A un mes de su llegada a la cartera, el pediatra y experto en toxicología repasó su gestión y lo que viene respecto a la pandemia.

¿Qué dijo Paris?

Consultado sobre el concepto de "leve mejoría" en las estadísticas asociadas a la enfermedad y a si este fenómeno tiene que ver con el cambio de ministro, Paris es claro: "Yo creo que el ministro Jaime Mañalich lo hizo muy bien. Preparó al país muy bien, sobre todo en el tema del testeo, atención en cuidados intensivos, compra de ventiladores, tenemos una de las letalidades más bajas".

Tras esto, en conversación con La Tercera, el titular de salud agregó que "antes de asumir, tuve una larga conversación con él para transmitirle mi reconocimiento y mi admiración por su trabajo. A lo mejor, si él hubiese seguido como ministro también hubiésemos tenido los cambios que estamos viendo en los números".

Personal de salud

Frente a la pregunta de cuál es, entonces, el motivo, el secretario de Estado señaló que "yo creo que es gracias al trabajo del personal de salud. Aquí no hay coincidencias, es gracias al trabajo del personal y no al trabajo del ministro. Son los funcionarios de salud, los funcionarios de la primera línea, de la atención primaria".

En esta línea, puntalizó: "Me tocó el momento en que las cifras empezaron a bajar, no me atribuyo ese efecto, ellos merecen ese reconocimiento. El personal de salud son los héroes de esta batalla, no el ministro. Eso sí, he tratado de propiciar un ambiente de mayor diálogo".

Cifras paralelas

El ministro también se refirió a las críticas existentes respecto a las cifras paralelas que maneja el Minsal, específicamente respecto a la cantidad de fallecidos asociados al coronavirus.

"Estamos conversando con el Presidente, y con el equipo asesor del ministerio de Salud, que la tendencia debería ser a utilizar una sola cifra. En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo, pero dejando los casos probables una o dos veces a la semana, porque ese número se debe analizar con más calma. Los confirmados por el DEIS en el futuro cercano, van a pasar a ser parte del informe diario", expresó.

Desconfinamiento

Ante las medidas de desconfinamiento anunciadas para las regiones de Los Ríos y Aysén, Paris descartó que ese sea el escenario a corto plazo para la Región Metropolitana.

"En Santiago no se puede hablar de desconfinamiento porque primero hay que suspender la cuarentena. Y luego de eso viene un período de transición. No se puede pasar de cuarentena a desconfinamiento", sostuvo.

En esta línea, el facultativo añadió que "a la Región Metropolitana, a pesar de que ha mejorado enormemente y ha tenido una caída de más del 40% de los casos postivos, para llegar al desconfinamiento le falta mucho. En Santiago hay diferencias socioeconómicas y hay comunas que sí están cerca, y otras que no están nada cerca, esa es la verdad. Ojalá que todas avancen al unísono, o que algunas comunas vayan saliendo de cuarentena en conjunto".

Rebrotes

No obstante lo anterior, Paris mira de reojo los rebrotes de coronavirus que se han registrado en diferentes países del mundo que ya han aplicado medidas de desconfinamiento.

"Por supuesto que pienso en los rebrotes, nos somos ciegos ni sordos. Los rebrotes pueden venir, por eso mismo hemos dicho que si las condiciones cambian, tendremos que retroceder, volver a etapas de mayor confinamiento, pero nunca vamos a dejar de observar las cifras. Ninguna decisión se tomará al azar", cerró.

