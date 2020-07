¿Qué pasó?

Luego que el equipo de Reportajes de Meganoticias diera a conocer la historia de Fabiola Adasme, una jefa de hogar que se ha visto forzada a ocupar métodos extremos para entregarle calor a sus hijos, cientos de personas no han parado de llamarla para ofrecerle ayuda.

Su historia conmovió a muchos, pues frente a la escasez de recursos, Fabiola debía hervir el agua utilizando una conexión eléctrica artesanal, mientras que para calefaccionar su hogar, encendía el horno eléctrico, manteniendo la puerta abierta.

Sin embargo, luego del aporte de diferentes personas y el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social, su calidad de vida y la de sus hijos cambiará.

¿Qué dijo Fabiola?

Aportes como mercadería, vestimenta y artefactos como un hervidor fueron algunas de las contribuciones que recibió Fabiola durante este lunes en su casa de Lo Espejo.

Se enteró que es beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia, cuyo monto de dinero le permitirá pagar el arriendo y quedarse en casa varios días, sin tener que salir a la calle con sus hijos y exponerse al contagio del coronavirus mientras intenta vender parches curitas.

"Yo creo que la gente que menos tiene es la que más me ha llamado. Un caballero me llamó y me dijo que había perdido su trabajo, pero lo que él tenía, quería compartirlo. En esas situaciones, me siento mal", comienza relatando Fabiola.

"Quiero decirles que igual me ha llegado ayuda, que si están en esa condición, prefiero que la guarden para ellos, pero igual insisten. Entonces, le agradezco a esa gente que se ha sacado un pedacito de lo que tienen para compartir con mis hijos y conmigo", agrega.

La mujer no solo agradeció el apoyo recibido, sino que también pidió que la generosidad se extendiera a la "olla común del tecito y el amor", de Lo Espejo, iniciativa donde consiguió alimentar a su familia durante varios días.

Beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia

Asimismo, pese a que el monto que recibirá corresponde a dos integrantes de hogar, Fabiola y sus tres hijos serán beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia. Ella espera que su situación se regularice pronto para no volver a exponer a su familia en la calle.

"Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, es lo que ellos mismos están ofreciendo para ayudar a la gente. Los otros $200.000 que me faltan me servirían para quedarme en la casa, porque los 200 mil pesos que recibí hoy son para pagar el arriendo, y quedo dando vueltas, quedo en las mismas", dice Adasme.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se comprometieron a revisar su caso y actualizar su ficha en el registro social de hogares.

El secretario de Servicios Sociales del Ministerio, Sebastián Villarreal, manifestó que "en el caso de Fabiola, nosotros tomamos contacto con ella y la vamos a apoyar en el proceso de incorporación de sus dos niños que hoy no estaban registrados. De manera que ella, a partir del próximo pago vea reflejado esta mejora y pueda aumentar de los $200.000 que recibe mensual, a $400.000 para los próximos pagos".

De este modo, la mujer abandonará el cable eléctrico que utilizaba para calentar el agua, un método que ponía en riesgo su vida y la de sus hijos.

Mientras prende el hervidor que le donaron, Fabiola cuenta que "el cable no existe más. Este, obviamente, hay que botarlo a la basura. No lo había botado todavía porque me da nervio que los niños lo puedan tomar, pero apenas pase la basura, esto desaparece de la casa. Ya hay un riesgo menos", cerró.