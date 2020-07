¿Qué pasó?

Este lunes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, reiteró la postura del Gobierno en torno al debate por el retiro anticipado de fondos de pensión, en el marco de la crisis sanitaria y económica por coronavirus.

Esto, en una semana clave, pues el proyecto de Reforma Constitucional que busca permitir el retiro de hasta el 10% de las cuentas individuales se votará en particular en la Cámara de Diputados y, de repetirse una votación similar a la de la semana pasada, podría ser despachado al Senado.

¿Qué dijo Zaldívar?

"Este es un proyecto que no es lo que necesita el país", comenzó señalando la titular de la cartera, en conversación con Meganoticias.

"Nosotros sabemos lo duro que ha sido esta crisis, sabemos lo terrible que ha sido para muchas familias ver disminuidos sus ingresos, y sabemos que tenemos que llegar con soluciones que sean eficientes y que de alguna manera sirvan para poder paliar los estragos que esta crisis esta trayendo", agregó.

Medida injusta

Tras esto, Zaldívar entró de lleno a la controvertida iniciativa legal que se discute en el Congreso, señalando que "lo que busca es disminuir las pensiones a futuro, pero sobre todo que resulta tan injusta, porque quienes tienen más, pueden retirar más, quienes tienen menos, pueden retirar menos, y que finalmente vayan a ser devueltos de la misma manera, sin considerar estas particularidades, claramente no es la solución".

En este sentido, añadió que "el costo de esta medida es un costo que es muy alto y que las personas van a tener que financiar, cuando existen otras alternativas que se pueden encontrar y que se están trabajando, que permitan entregarle alivio a las familias sin tener que pagar un costo tan alto como el que este proyecto implica".

Respuesta del Gobierno

Respecto a cuál es la respuesta del Ejecutivo, frente al avance de este proyecto para ir en ayuda de la clase media, la secretaria de Estado sostuvo que "se están trabajando medidas, el Gobierno ha dado a conocer medidas que lo que buscan es entregarle alivio a las familias de clase media y se están trabajando para perfeccionarlas".

No obstante lo anterior, la ministra volvió a referirse al proyecto de la oposición, manifestando que "yo no he oído a ninguna persona que maneje estos temas, a ningún técnico, de ninguna tendencia política, que haya dicho que este es un buen proyecto. Este es un proyecto que lo que va a traer en definitiva es hacer que las pensiones sean aún más bajas, y generarle una enorme deuda a todo el país, a todas las personas y que va a ser absolutamente injusta para las personas de menores ingresos".

