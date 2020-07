¿Qué pasó?

Este sábado, en conversación con Meganoticias, el médico Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, analizó el estado de la pandemia de coronavirus en Chile, que en los últimos días ha experimentado un descenso en los casos de contagios y muertes.

¿Qué dijo Ugarte?

Sobre estas cifras tendientes a la baja, el doctor indicó que “la disminución de los casos, donde primero lo notamos los médicos de a pie, que atendemos enfermos, fue en las salas de urgencias. Allí esto fue disminuyendo gradualmente hace ya un par de semanas en forma sostenida”.

“Lo que estamos viendo ahora es una disminución de los casos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Una cosa son los números y lo otro es como uno lo vive. Lo que he visto también es que antes estábamos corriendo contra reloj, tratando de sacar rápido a los pacientes para que otros que estaban esperando en las salas de urgencias pudieran entrar”, agregó el profesional.

“Ahora tenemos un poquito más de tiempo y también podemos darle más tiempo a los enfermos antes de trasladarlos a otras dependencias, porque esta presión que experimentábamos hace apenas dos semanas ha disminuido. Los números y la realidad caminan por el mismo camino, porque a veces los números se alejan de los hechos que uno vive en los hospitales”, complementó.

"No es el momento para entusiasmarse"

Ugarte, sin embargo, precisó que estas cifras no deben llevar a conformarse ni alivianar las medidas de prevención antes de tiempo, sobre todo al considerar que todavía estamos en época de invierno.

“La presión sigue siendo alta y no es el momento para entusiasmarse ni para sacar cuentas alegres. Sí es el momento para saber que todo el esfuerzo que se ha venido realizando está teniendo resultados, que el esfuerzo no es en vano, que no estamos frente a un enemigo invencible”, explicó el doctor.

Sobre esto, añadió que “si hacemos las cosas bien podemos superar esta pandemia y superar este invierno tan duro y tan trágico que hemos tenido, no sin caídos y sin muertes, pero superarlo con menos carga de mortalidad, menos carga de enfermedad para las familias chilenas”.

“Esa es la buena noticia, pero no debe interpretarse como que, en medio del invierno, se deban relajar las medidas, como volver a clases o abrir restaurantes. Todavía no es el momento”, finalizó.

