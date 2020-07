¿Qué pasó?

El ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, se refirió a la derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso por el avance del proyecto que permite retirar una parte de los fondos de pensión para paliar la crisis derivada por el coronavirus.

La votación, lograda con sufragios de parlamentarios oficialistas, generó alta tensión en Chile Vamos, a tal punto, que el Ejecutivo suspendió hasta nuevo aviso el comité político ampliado y convocó para este viernes una reunión de Gabinete.

¿Qué dijo Alvarado sobre la votación?

“Creo que estas son situaciones puntuales, y en definitiva yo siempre he tenido un trabajo y una relación en el parlamento con todo el sector político, y en definitiva hoy fue nuestro propio sector político que nos generó un golpe y una derrota”, dijo el titular de la Segpres a radio Pauta, declaraciones recogidas por La Tercera.

“Indudablemente que tenemos que mirar donde están las falencias, muchos nos han dicho que esto es un cúmulo de situaciones, que esto fue la gota que colmó el vaso, y que en definitiva los llevó a actuar de esa manera, pero yo siento a veces que hay que revisar bien cuales son los procedimientos, las prácticas, las estrategias, conversarlo entre todos, todos tenemos experiencia política, y ver como salimos adelante”, agregó.

¿Qué dijo del proyecto del 10%?

Sobre el proyecto que el jueves fue despachado a la Cámara por la comisión de Constitución, Alvarado comentó: “Tenemos que separar los elementos y si bien el 10% resulta atractivo comunicacionalmente, es aceptado ciudadanamente, creo que quienes están en el parlamento, quienes estamos en ejercicio como autoridades públicas tenemos que ser responsables con las políticas públicas”.

Expuso también: “Estamos afectados por una situación puntual - que indudablemente reconocemos que existe una caída de ingreso en las personas y familias - pero de esa situación puntual se está haciendo cargo el Gobierno con una serie de programas sociales y legislación que han aprobado los propios parlamentarios”.

No obstante, planteó que “hoy día afectar con un retiro la disponibilidad de ahorro para la previsión futura de las familias, de las personas, me parece que no es una buena política pública. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por conversar, por convencer y dar a entender los beneficios y las bondades que ofrece el Gobierno”.

