¿Qué pasó?

Este jueves el senador independiente Alejandro Guillier habló sobre la aprobación en general, en la Cámara de Diputados, del proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones, en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el también excandidato presidencial defendió la posibilidad de que la gente pueda sacar parte de su dinero administrado por las AFP y anunció que apoyará la iniciativa en su legislación en el Senado.

¿Qué dijo Guillier?

“Los ciudadanos son los dueños de la plata, aquí no le están pidiendo a nadie que le regalen, es su plata. La plata no es de las AFP, es de los ciudadanos”, indicó el parlamentario.

“Por lo tanto, vamos a apoyar ese proyecto y espero que en el Senado pase lo que pasó en la Cámara, donde muchos diputados se rebelaron, siendo de Gobierno, y dijeron que actuaron en conciencia”, añadió.

Críticas a la élite

Guillier, además, cuestionó la posición de ciertos sectores políticos, sobre los que dijo que no conocerían la realidad de la población y las dificultades que atraviesan con la emergencia sanitaria y económica.

“La gente está desesperada, y la élite no siempre sabe el nivel de desesperación de la gente porque no lo conoce. Ha habido ministros de Estado que han dicho que no sabían el nivel de pobreza que hay en Chile”, señaló el senador, haciendo alusión a declaraciones del exministro de Salud Jaime Mañalich.

“Creo que sería bueno que algunos senadores se hicieran un baño de realidad para ver que en Chile hay una tremenda pobreza, no solo en los sectores vulnerables tradicionales, sino en la clases media que están perdiendo todo, que están tan endeudadas que no están pudiendo pagar los dividendos, y les ofrecen más deuda”, complementó.

“Necesitamos buscar otros mecanismos, y es perfectamente legítimo que la gente recurra a sus ahorros previsionales, porque ellos son los dueños de su plata”, concluyó Guillier.

