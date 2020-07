El fútbol femenino en Chile ha sufrido un duro golpe, luego que se conocieran las denuncias de al menos tres jugadoras de de Palestino contra el kinesiólogo del club por acoso sexual. El involucrado es el profesional Ignacio Montano, quien ha sido desvinculado del club árabe tras conocerse los relatos de las deportistas y a la espera del pronunciamiento de la justicia.

La integrante del plantel, Emilia Pastrián, es una de las afectadas. La joven respaldó sus acusaciones con pantallazos de conversaciones de WhatsApp, las cuales dejarían al descubierto el ilícito.

“Lo hago público para que no se repita con más niñas. En un principio pensaba que sólo me joteaba a mí, pero con el pasar de los días y al hablarlo con otras personas me dí cuenta de que no, que hacía lo mismo con más niñas y más pequeñas, pero la situación (de) ellas (es) más compleja que la mía”, relató la futbolista en su cuenta de Instagram.

Su testimonio abrió el camino para que Natalia Paredes, quien defiende a Coquimbo en el futsal, y Sofía Sáez, de Unión Española, describieran una serie de episodios que involucran al profesional.

“Nos pusimos en contacto y cada una relató su historia y este individuo siempre se excusaba, evadía el tema o las hacía sentir culpables diciendo que ‘malinterpretaban sus intenciones’", añadió Pastrián.

En la denuncia, las víctimas apuntan a que recibieron videos poco decorosos y describen un extraño método para intentar corregir problemas inguinales que afectó a otras deportistas.

Así lo sostuvo Natalia Paredes (23), quien le ofreció ayuda para una inexistente lesión. "Este loco trata a las mujeres por supuestas pubalgias que no existen. Usa su nueva "técnica" para tocar a las mujeres. Que pena siento por todas las niñas que me hablaron para contarme su experiencia", sostuvo la jugadora en redes sociales.

Palestino despidió a kinesiólogo

Ante esta delicada situación, el dirigente del cuadro de colonia, Miguel Abod, declaró al diario El Mercurio que "me parece grave que en los tiempos en que vivimos pasen estas cosas. Ha sido un golpe fuerte para todos. Hablé con Emilia y le ofrecimos todo el apoyo sicológico y legal".

Además, la dirigencia de la rama femenina anunció la desvinculación de Montano, apenas supo de la denuncia de Pastrián y puso a disposición el apoyo legal y psicológico a la afectada.

“El staff técnico del fútbol femenino, que trabaja en forma independiente a nuestro club, desvinculó de forma inmediata a la persona acusada de abuso sexual, redoblando de inmediato la protección y seguridad de las jugadoras”, se indicó en el escrito.

👉🏻 COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/DPiIREeZwv — Club Deportivo Palestino (🏠) (@CDPalestinoSADP) July 8, 2020

“Celebramos la valentía de las jugadoras”

Desde Ministerio del Deporte, Cecilia Pérez, condenó tajantemente lo sucedido en el cuadro de Palestino aseverando que “nosotros repudiamos todo tipo de abuso y violencia sexual. Se debe accionar la justicia para que se investigue a fondo para aplican las sanciones correspondiente”.

Sobre el mismo tema, la autoridad agregó que “celebramos la valentía de las jugadoras porque no es fácil enfrentar públicamente al agresor y damos el apoyo total al club Palestino que tomó medidas y ofreció todo el apoyo legal a a las victimas”.

Ante la situación, Cecilia Pérez anunció que junto al presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se reunirá el próximo martes para “coordinar la primera mesa de trabajo para tener un protocolo y avanzar hacia la creación de decreto supremo que sancione el abuso sexual, la violencia sexual, la discriminación y el maltrato en el deporte”.