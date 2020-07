¿Qué pasó?

La tarde de este jueves el proyecto para retirar el 10% de los fondos previsionales se volverá a revisar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Cabe señalar que ya fue aprobada la idea de legislar esta reforma constitucional que permite obtener recursos anticipadamente de los ahorros previsionales, para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus, sin embargo, aún quedan trámites legislativos para que sea ley.

Se analizarán las indicaciones

La jornada comenzará a las 17:30 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas, instancia en que parlamentarios analizarán algunas indicaciones que se le hicieron al proyecto, luego de lo cual se redactará un segundo informe.

Posteriormente el proyecto deberá ser votado en particular en la Sala de la Cámara en segundo trámite reglamentario, para luego ser despachado al Senado, lo que se estima ocurra la próxima semana.

Reacciones en el Gobierno

La probación del proyecto generó diversas reacciones en el oficialismo, luego que parlamentarios de Chile Vamos votaran a favor de la iniciativa.

En ese contexto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que "lo que pasó ayer no es una buena noticia para los pensionados, no es buena noticia para los trabajadores, para Chile ni para la clase media. Hacer lo que es popular no necesariamente significa hacer lo correcto y esto es el caso".

Además, reflexionó anifestando que "como coalición debemos aprender la lección. Lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. Como Gobierno y coalición debemos aprender a hacer mejor las cosas, a trabajar con más unidad y a trabajar con convicción frente a las cosas que son buenas para Chile".

