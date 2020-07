¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el expresidente del Banco Central José de Grerorio abordó en Meganoticias el debate en torno al retiro anticipado de los fondos de pensión, con el objetivo de hacer frente a la crisis económica y sanitaria por coronavirus.

Consultado por esta posibilidad, el economista se mostró abierto a la modalidad del autopréstamo, con compromiso de devolución por parte del afiliado.

"Es difícil tomar una posición, porque sacar la plata de la AFP hoy día, si no se devuelve, es menos pensión. Segundo, no la puede devolver el Estado", señaló de Gregorio.

"Se acaba toda la plata"

En este sentido, argumentó que el fisco no podría hacerse cargo de devolver dicho dinero debido a que "en un acuerdo de 16 economistas dijimos US$ 12 mil millones, primordialmente para la gente más vulnerable, si retiraran US$ 20 mil millones, que es lo que hay en los fondos de pensión, se acaba toda la plata para poder ayudar a la gente".

Tras esto, sostuvo que "la gente dice 'bono de reconocimiento', uno piensa que eso no lo paga nadie, eso lo pagamos nosotros mismos y eso es igual que mayor endeudamiento del sector público, por lo tanto, lo que yo propuse y lo que dije en todo momento es que esto tendría que ser el autopréstamo".

Asegurar pensiones

Respecto a la modalidad que plantea, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, señaló que "de alguna u otra forma la gente tiene que ir devolviéndolo en el tiempo para asegurar pensiones, que es el principal problema que tiene la economía chilena".

Préstamo del Gobierno

Paralelamente, de Gregorio advirtió que "es muy parecido el autopréstamo con el préstamo que está haciendo el Gobierno", aunque señaló que el Ejecutivo debe "hacer un esfuerzo mayor de mostrarle al país cómo efectivamente, a quienes llega y a quienes no llega".

Finalmente, el experto sostuvo que "hay propuestas políticas que dicen que todo el mundo saque el 10% y se lo entrega el Estado de vuelta, obviamente esa es la propuesta más injusta que hay, porque quienes tienen más, van a sacar más, y se les va a devolver más".

