“Insuficiente”, “no defenderemos porque sí un sistema previsional que tiene más de 40 años”, “el Estado debe hacer un esfuerzo adicional”. Esos son algunos de los extractos de la carta que será enviada este martes al Presidente Sebastián Piñera por un grupo de más de 10 diputados y senadores de la UDI, entre ellos Álvaro Carter, Joaquín Lavín y David Sandoval, quienes criticaron duramente el Plan Clase Media anunciado este domingo por el Mandatario.

Cuatro anuncios que fueron conversados y trabajados entre la Moneda y sectores de Chile Vamos, sin embargo, los legisladores aseguraron quedar con gusto a poco, puesto a que advierten que el Ejecutivo “no se ha hecho cargo de las demandas de la ciudadanía”.

“La clase media es la que más paga impuestos; está sumamente endeudada por pagar por una casa, educación, salud y sus créditos; ellos están ahí porque lo han hecho en base a su propio esfuerzo, sin ninguna ayuda estatal, por lo que entregarles un respiro es un muy buen punto de partida, pero este debe ser sin letra chica”, señala la misiva.

Retiro de Fondos Previsionales

Ante el debate sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones en esta emergencia, los parlamentarios insistieron que este no es el camino correcto, sin embargo, no cierran las puertas a esta medida si es que el Gobierno no busca una solución concreta para la clase media.

“Somos parte de la coalición de Gobierno, pero estamos abiertos al diálogo y romper paradigmas, no defenderemos por que sí, un sistema previsional que tienen más de 40 años y que fue creado en otro tiempo y con otra lógica. Primero está la gente que representamos, y luego la economía, que por lo demás, estamos seguros que nos levantaremos de esta catástrofe como tantas veces lo hemos hecho”, apunta la carta.

Los parlamentarios advirtieron que la ayuda no puede ser un crédito blando, proponiendo un Ingreso Familiar de Emergencia para la clase media que permita cubrir las urgencias de cada familia. Sobre el congelamiento de créditos apuntaron que debe ser para montos de hasta 700 mil pesos.

“Creemos que el Estado debe hacer un esfuerzo adicional y excepcional, y no que nuevamente se le tenga que pasar la mochila a la clase media, que ya viene golpeada de manera muy dura desde hace casi un año”, concluyen.

