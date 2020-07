Van Rysselberghe por retiro de fondos de AFP: "Me da la idea que es un tema ideológico y no de ayuda"

¿Qué pasó?

Este miércoles comenzó a discutirse en la Comisión de Constitución el proyecto que busca permitir el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP ante la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país.

Esta iniciativa podría alivianar el bolsillo de las familias que han visto afectados sus ingresos durante la crisis sanitaria.

"Espero pasar la pandemia con lo que me daría la AFP"

Álex Romero se encuentra cesante desde abril y desde este mes dejó de recibir el Seguro de Cesantía. Además de pagar gastos básicos como luz, agua, gas y mercadería, debe pagar el dividendo de su casa y el instituto de su hijo mayor.

"A mí me serviría, porque tendría un ingreso más. Espero pasar la pandemia con todo eso que me daría la AFP, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esto", manifestó.

Álex y su esposa, Jessica Mena, tuvieron que reinventarse y comenzaron a vender productos de aseo en el patio de su casa para poder costear sus gastos.

"Tampoco es que ganemos mucho, generalmente lo que vendemos es para el día a día, es como cuando uno trabaja en la feria, porque tampoco es mucha la ganancia", señaló Jessica.

Tramitación en el Congreso

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados se acordó sesionar en una doble jornada este lunes 6 de julio, donde las audiencias se realizarán en la mañana, mientras que en la tarde se votará para despachar la iniciativa ese mismo día.

"Esperamos el día lunes con todos los invitados que se han propuesto tener esta sesión hasta su total despacho como se acordó, y poder tener el trámite legislativo de aquí a diez días prácticamente listo", indicó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).

Para Salvador Valdés, economista e investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, la iniciativa sólo sería viable como un autopréstamo. Es decir, que uno pueda retirar un porcentaje de sus ahorros pero cuando termine la pandemia devolverlo por descuentos por planillas de los futuros empleadores.

