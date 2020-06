¿Qué pasó?

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la creación de un nuevo colegio municipal en su comuna.

El edil utilizó su cuenta de Twitter para entregar la información sobre un establecimiento que comenzará a funcionar en “marzo de 2021”.

¿Qué dijo?

Mediante tres posteos, Lavín contó que el recinto estará ubicado en el corazón de su comuna.

“Nuevo colegio municipal: Muchas familias de clase media me han escrito que no podrán seguir pagando un colegio particular para sus hijos. Además, ya hay colegios particulares que están cerrando. Por eso presentaré este jueves al Concejo la creación de un nuevo colegio municipal”, dijo el alcalde.

Además, añadió que “partirá en marzo 2021 y estará ubicado en Avenida Las Condes 12.167 donde funcionaba antes el colegio Mayflower”.

“La infraestructura está lista. Requiere arreglos menores y mobiliario. Tendrá una capacidad de 1.100 alumnos desde prekinder a cuarto medio”, prosiguió.

— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) June 27, 2020

Finalmente, expuso que el establecimiento “será bilingüe desde prekinder. Creo q este es el momento de ofrecer una educación pública de calidad, q no tenga nada q envidiarle a ningún colegio particular. Y q sea un ejemplo de integración social. Será un alivio para muchas familias (sic)”.