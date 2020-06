¿Qué pasó?

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, anunció que el Ejecutivo contempla crear nuevos subsidios y herramientas de ayuda para paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

Hasta ahora, en esta materia destacan el Ingreso Familiar de Emergencia, en sus dos versiones. y el apoyo a trabajadores independientes que emiten boleta de honorarios, que ya tiene más de 60 mil procesadas y aceptadas, según informó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

¿Qué dijo Rubilar?

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, la vocera expuso: “Sabemos que acceder a un crédito genera angustia, pero estamos entregándoles a las personas naturales, y ya no solamente a pequeños y medianos emprendedores, la posibilidad de acceder a un crédito. Y ahí queremos ver si podemos ampliar una figura para llegar más allá de la clase media que no puede ser beneficiada por el IFE (...) Hay familias que van a quedar fuera, eso es verdad, y ahí queremos ver cómo podemos llegar, no solamente con un subsidio, como el caso del IFE, sino también con posibilidad de acceso al crédito que es una posibilidad cierta de echar manos a recursos que no generen un daño futuro mayor”.

Consultada sobre la posibilidad de crear nuevos subsidios, Rubilar expuso: “No lo descartamos, cuando quedó abierto un fondo de 12 mil millones de dólares es 24 meses, la idea es ir viendo como va evolucionando la pandemia”.

“Cuando uno no sabe cuánto va a durar una emergencia como esta, hay que administrar de la mejor manera posible los recursos para ver cómo vamos a llegar a proteger en esto ese tiempo. La gracia de este plan de emergencia tiene que ver con este fondo que es amplio y nos permite generar herramientas que se van moldeando según las necesidades. si nos damos cuenta de que necesitamos generar otra herramienta, por supuesto que podemos crearla, porque está en el espíritu del plan”, explicó la vocera.

Postulación al IFE

Hasta el próximo 9 de julio se extiende el plazo para solicitar el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, y optar al beneficio con sus nuevos montos.

Quienes recibieron el pago automático podrán optar a los 100 mil pesos por persona en hogares de hasta cuatro personas, ya que a partir del quinto integrante de la familia, la bonificación comienza a reducirse.

¿Cómo solicitar el pago del IFE?

Para el pago del Ingreso Familiar de Emergencia se debe ingresar al sitio web www.ingresodeemergencia.cl y con su RUT, fecha de nacimiento y número de cédula de identidad podrá consultar si califica para el pago.

Es importante destacar que quienes recibieron el primer pago automático, no deberán realizar un trámite adicional.

Si no aparece en la primera nómina, deberá completar los datos requeridos por el formulario para solicitar el pago del beneficio.

En esta instancia debe revisar los datos personales y socioeconómicos que aparecen en el formulario y, posteriormente, confirmarlos en caso de que estén correctos. Además, debe agregar un correo electrónico de contacto y elegir una forma de pago.

Desde el ministerio recomiendan preferir el depósito en una cuenta bancaria, para así evitar los pagos presenciales y aglomeraciones.

Una vez completados los pasos anteriores, el postulante recibirá un comprobante en su correo electrónico, el que acredita que la solicitud fue ingresada al sistema y que será revisada por el organismo encargado.

