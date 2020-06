¿Qué pasó?

Este jueves el infectólogo y vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) Mario Luppi, analizó las palabras del ministro de Salud, Enrique Paris, quien durante el último balance con respecto al avance del coronavirus en el país, reiteró que de acuerdo a las últimas cifras hay una “leve mejoría”.

¿Qué dijo?

El jefe de de la Unidad de Infectología del Hospital Clínico De la Universidad de Chile señaló que “es difícil hacer un análisis profundo de todas estas cifras porque cada una tiene significados diferente”.

“Yo creo que hay una pequeña disminución, hay un número menor, pero yo creo que no hemos llegado todavía al final del problema”, sostuvo Luppi.

Además, dijo que, a su juicio, “la situación no está definitivamente controlada, sigue en el máximo nivel, las cosas todavía están en desarrollo”.

Creación de otras unidades para atención de pacientes

También se refirió a la creación que nuevas Unidades de Cuidados Intensivos para la atención de pacientes, señalando que “yo creo que hay un tema que es transversal, en la medida que tú tienes una situación prolongada como esta, de un ingreso permanente de pacientes a los hospitales, con una creación de nuevas unidades y un uso masivo de ventilación mecánica, empiezan a aumentar los riesgos de que algunos pacientes no accedan a eso y que ellos no tengan una atención óptima”.

Además, en cuanto a la calidad de la atención, dijo que “es muy difícil que uno diga con exactitud si reciben lo mismo. El personal médico y de enfermería que son los más directamente relacionados con el resto del equipo, se han tenido que distribuir en estas nuevas UCI”.

Asimismo, explicó que en “una situación en que hay más de 50 pacientes en todos los hospitales, en ventilación mecánica, 10 ó 12 en servicio de urgencia, recibiendo ventilación mecánica, uno compara y es posible que no reciban toda la atención que se merecen porque las condiciones no están dadas. No es óptimo ventilar un paciente en el servicio de urgencia, pero si no hay otro recurso, y mientras espera un cupo en la Unidad de Cuidados Intensivos, hay que hacerlo”.

Sin embargo, el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, aseguró que “en este punto, gracias al esfuerzo que está haciendo todo el personal de los hospitales y en el servicio de urgencia de la UCI, todas las personas van a tener la atención que merecen cuando lleguen al hospital”.

