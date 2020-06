¿Qué pasó?

En una entrevista con Meganoticias, la directora Ejecutiva de Espacio Público, Pía Mondaca, se refirió al último informe del centro de estudios, titulado "No es la gente, es el diseño de la cuarentena", el cual reflejó que el 88% de los santiaguinos salió de sus casas entre el 12 y el 16 de junio, en medio de la cuarentena, y que seis de cada diez tienen un integrante que sale a trabajar.

🔴 "La cuarentena se vive desigualmente, el 59% de los hogares afirman que al menos un miembro del hogar ha salido a trabajar de manera regular. Hacemos un llamado a que la cuarentena sea la norma y en ningún caso la excepción", indica nuestra directora ejecutiva @PiaMundaca pic.twitter.com/a2WITu98ps — EspacioPúblico (@EsPublicoCL) June 23, 2020

¿Qué dijo?

"Al parecer, y lamentablemente, la cuarentena termina siendo una excepción y no la norma, como hoy día requerimos. El 59% de las personas declaró que que alguien de su hogar en la última semana había salido para trabajar, lo que sigue siendo una cifra muy alta", dijo Mondaca.

Además, indicó que: "el 80% señaló que siempre ha salido con permiso y un 14% casi siempre. Osea, el 94% está dentro de la norma prácticamente. Entonces, esta discusión que ha habido de que la ciudadanía es la irresponsable, con estos número no es tan claro que podamos dejar en evidencia este problema".

"La ciudadanía está siendo responsable y está siguiendo las medidas que la autoridad ha entregado para llevar a cabo la cuarentena. Por lo tanto, nuestro llamado es que hay que repensar estructuralmente cómo se ha llevado esta cuarentena, porque los permisos hoy día permiten que nuestra movilidad no baje", sostuvo.

"Una línea obviamente, que es lo que ha pasado, es que ha disminuido la cantidad de permisos disponibles, y es algo que celebramos; y lo otro es que menos empresas tengan permisos especiales", agregó.

Razones por las que sale la gente

Mondaca también señaló que: "hoy día la gente sale a la calle por dos motivos, principalmente. El primero, obviamente es tener certeza económica, poder buscar algún ingreso económico y eso esperamos que sea mitigado y enfrentado de la mejor manera con el Ingreso Familiar de Emergencia. Pero sobre ese punto en específico, la encuesta que hoy día publicamos muestra resultados de que el grupo E y D, sólo el 57% señala que ha recibido ayuda".

"Y lo segundo, es que hay un grupo que sale porque sus empleadores los obligan porque tienen permisos. Nosotros no estamos haciendo una invitación a que se cierre a lo esencial, obviamente hay espacios esenciales que requerimos que sigan funcionando, pero no todo es esencial".

Ayuda del Gobierno

Respecto a la ayuda del Gobierno a los grupos socioeconómicos más vulnerables, sostuvo que: "hemos tenido un problema en la agilidad para poder hacer llegar esa ayuda. Este Ingreso Familiar de Emergecia que llega ahora es una tremenda noticia, pero hay que reconocer que llevamos un buen tiempo en que eso no había pasado y las familias no tenían las certezas de no salir a trabajar porque no iban a tener con qué comer".

"Hay mucho de salir de la calle por la emergencia de tener un sustento diario y en eso el Ingreso Familiar va en la línea correcta, ojalá que la focalización sea la acertada", indicó.

En ese mismo sentido, aseguró que: "dentro de los mismos grupos vulnerables hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, y las mujeres de los grupos vulnerables se han visto más afectadas que los hombres. Aquí deja muy claro cómo el género se mezcla con otras desigualdades y aumenta la vulnerabilidad".

Ver cobertura completa