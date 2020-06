¿Qué pasó?

El médico Leonardo Ristori, jefe de Urgencia de la Clínica Indisa, analizó la alta movilidad en Santiago a pesar de la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus y, además evaluó las cifras entregadas por el ministerio de Salud.

El galeno además puso condiciones para hablar de éxito en el trabajo científico para encontrar una vacuna contra el covid-19, señalando que debe proteger "durante un tiempo suficiente".

¿Qué dijo?

En entrevista con Meganoticias Alerta, el urgenciólogo señaló con respecto a la entrega de dos permisios semanales desde este lunes, que “en general las medias que se empiezan a tomar en un fecha, dan resultado cuando pasa más o menos el periodo de incubación de la enfermedad, es decir, los casos que vamos a ver ahora se contagiaron hace 10 ó 14 días, y por lo tanto vamos a ver los resultados en 10 ó 14 días más”.

Sin embargo, a su juicio, “es lamentable que hayamos llegado a esta situación bastante extrema por la falta de disciplina de nuestros compatriotas, de cumplir, como en otros países lo han hecho, con las medidas de distanciamiento social y de salir solo para lo indispensable”.

"A mí me resulta muy increíble que haya tanto trabajo trascendente, necesario e impostergable en la ciudad de Santiago, nunca pensé que fuéramos tan importantes. Me cuesta convencerme de eso”, sostuvo.

Alto número de contagios

Con respecto a las cifras entregadas por el Minsal en su último reporte, indicó que “yo creo que todavía nos quedan varios días de tener una cantidad de casos nuevos que va a oscilar entre 4.500 y 5.000. Si la medidas de restricción de movilidad dan buen resultado, deberían tender a disminuir”

"Una cifra que a mí me parece interesante es que los pacientes recuprados en 24 horas, esta vez superan un poco a los casos nuevos. Si esa tendencia se mantuviera, sería bastante auspicioso", expresó Ristoti.

Vacuna debe durar al menos un año

En relación a la aparición de una posible vacuna, destacando que “lo esencial es que genere una inmunidad por lo menos a lo largo de un año, como la que tenemos contra la influenza. Efectivamente, la vacuna que se busque tiene que cumplir esa condición o si no, no va a servir y no se justifica el esfuerzo de estar vacunando cada dos meses, es impracticable”.

“Una condición que se tiene que encontrar para una vacuna eficiente, es que esa vacuna proteja y proteja durante un tiempo suficiente”, agregó.

Prevención y atención oportuna para tener baja mortalidad

También explicó que “en este momento la esperanza de tener baja mortalidad, se fundamenta en las medidas de prevención, como el confinamiento, y en un tratamiento oportuno y eficiente y, ese tratamiento tiene varias variables. Han surgido una cantidad importante de métodos de apoyo ventilatorio, que no necesariamente lleguen a la ventilación invasiva, que significa un paciente sedado, absolutamente dependiente y con una vida de él impedida”.

