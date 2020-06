¿Qué pasó?

Un padre y su hijo sobrevivieron de milagro a un violento asalto que ocurrió el pasado 21 de febrero de este año, pero cuyos autores del delito fueron recién detenidos por efectivos de la PDI.

Todo comenzó cuando ambas víctimas estaban llegando a su hogar, momento en que son abordados por una banda delictual que ejecutó ocho disparos en su contra.

"Se bajan del vehículo y comienzan a patear a mi papá. Cuando escucho los disparos, me acerco a uno y me dispara en la pierna, mientras continuaban los golpes", relató el joven afectado.

Posterior a la huida de los asaltantes, los vecinos salieron a la calle para atenderlos y llevarlos al hospital.

"Me pedían que despertara, que abriera los ojos y no me quedara dormido. Me suben a la camioneta boca abajo y no sé cuánto nos demoramos en llegar al hospital", contó el hombre de 61 años.

¿Cuáles son los detalles del asalto?

En detalle, padre e hijo se encontraban de vacaciones. Ese día tenían que ir al banco para retirar un crédito que como familia habían tramitado para ampliar su casa en la comuna de San Bernardo.

Sin embargo, mientras estaban en la sucursal bancaria, uno de los ladrones los estaba siguiendo. Así lo logró establecer la Brigada de Robos Occidente durante su investigación, en la cual se identificó a Luis Ayala Ortiz como el "marcador".

"Él es quien cumple la función de marcar a la vícitima al interior de la sucursal bancaria. Posterior a eso, la sigue por aproximadamente una cuadra", indicó el inspector Matías Gómez.

Luego de retirar el dinero, fueron a un supermercado ubicado a tres cuadras de la entidad bancaria. Para no levantar sospechas, otro delincuente de la banda, Danilo Mora, comenzó a seguirlos.

Las víctimas tomaron un colectivo para llegar a su hogar. Una vez que descendien, sufren el brutal ataque que duró alrededor de 50 segundos y que dejó secuelas latentes hasta hoy.

"Perdí el riñón y tengo que esperar una operación para que me reconstituyan el intestino", dijo el padre, mientras que su primogénito contó que "de la rodilla hacia abajo es poca la sensibilidad que tengo. Los dedos de los pies no los siento".

Asaltantes fueron detenidos

Mientras la familia se recompone de este duro asalto, la PDI allanó seis domicilios donde tenían identificada a parte de esta banda. Luis Ayala Ortiz y Danilo Mora fueron capturados y procesados por robo con intimidación.

Sin embargo, los responsables de los disparos siguen prófugos: "Estamos trabajando para identificar al resto de los sujetos, denominados 'Los Atracadores'", informó la fiscal Alejandra Varga.

Es precisamente esta parte de la banda la más violenta. Sus integrantes se encuentran identificados y su detención sería inminente.