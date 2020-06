¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, abogó por un cambio de estrategia para frenar el avance del coronavirus frente al aumento en el número de contagios, debido entre otras cosas, al incumplimiento de las cuarentenas.

¿Qué dijo?

Al respecto, el jefe comunal sostuvo que “la cuarentena, que lleva 82 días en Santiago, no está funcionando” y añadió que "con el número de infectados al alza tenemos que cambiar la estrategia y en eso tenemos que ser claros porque la logística que hay detrás es difícil, cómo llegamos al adulto mayor, a personas con problemas médicos”.

En ese sentido, explicó que “lo que plantearía yo es adelantar el toque de queda, aprovechar el fin de semana para cerrar la ciudad sábado y domingo, pero siempre teniendo muy a la vista cómo llego al migrante sin rut, a aquel que no le va a llegar el ingreso familiar de emergencia y tiene que salir a trabajar para poder comer, cómo llegamos al adulto mayor con los remedios, es un tema que no es fácil”.

"82 días en cuarentena con el 90% de mis vecinos respetándola en condiciones muy difíciles, ya no da para más y seguimos viendo que los contagiados aumentan en la comuna", puntualizó.

Restringir permisos laborales

Alessandri también propuso otras medidas, ya que a su juicio "ha existido un uso y un abuso de los permisos laborales".

"A mí no me van a decir que toda esta gente que anda en la calle trabaja en empresas que son de primera necesidad, que son esenciales, eso yo no lo creo. Frente a eso, hay que restringirlos lo más posible, cruzar la información con Impuestos Internos y con el ministerio del Trabajo para que solamente las empresas eseciales puedan funcionar. Aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo", manifestó.

