¿Qué pasó?

Declaraciones del diputado Andrés Celis (RN) han causado gran impacto en Argentina, en las cuales el parlamentario plantea el traslado de pacientes chilenos contagiados con coronavirus al país trasandino, a ciudades como Mendoza y Buenos Aires.

En una entrevista con la radio mendocina MDZ, expuso que: "podríamos hacer un convenio y aprovechar nosotros el traslado y posteriormente cuando ustedes salgan de la cuarentena total, que pudieran tener un aumento de contagiados, ustedes pudieran usar nuestra infraestructura porque para agosto o septiembre se espera que en nuestro país el tema debiera estar disminuyendo".

¿Qué dijo Celis?

Respecto a esto, Celis aclaró en Meganoticias.cl que: "el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Regueira, fue invitado a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y en la exposición señaló que, si en algún minuto llegase a ver un colapso total, él no veía una mala opción, ya que se han hecho vuelos hacia Magallanes, poder hacer lo mismo con un país vecino como es Argentina".

"Eso es lo que yo señalé, no es que hoy día una persona si está crítica en vez de que se atienda en Santiago, Valparaíso o Punta Arenas, lo vayamos a llevar a Buenos Aires. Él (Regueira) lo planteó ante un sistema que no da abasto".

"En ese sentido, los diputados que estábamos presentes lo encontramos muy interesante", afirmó, insistiendo en que: "estamos hablando de un minuto en que el país no dé más".

"Los hospitales (de Argentina) están muy poco demandados, hay mucha capacidad para tratar a pacientes con Covid-19", indicó. Sin embargo, aseguró que en Chile: "tenemos un margen para estar medianamente tranquilos".

Posición de Gobierno

El diputado señaló que no se ha conversado formalmente sobre esta idea con el Ejecutivo. Pese a esto, indicó que: "lo que tengo entendido es que esto se conversó de manera informal con el Gobierno, pero que no había ningún contacto con Argentina ni nada parecido, porque hoy día el escenario no hace que tengamos que llegar a un acuerdo en esos términos".

Por otra parte, sostuvo que la propuesta: "no es un proyecto. Eso implicaría recursos del Estado y los parlamentarios no podemos presentar mociones que involucran gasto fiscal".

"Es un tema humanitario"

Sobre a cómo cree que se tomaron esta iniciativa en Argentina, Celis manifestó que: "en un principio debe haber causado susto, porque es obvio que cualquier país que crea que se van trasladar pacientes con Covid-19 sin ningún marco, sin ningún tipo de acuerdo, asusta".

"Pero yo he aclarado lo que el presidente de la asociación dijo, y ha quedado bastante claro que es un tema humanitario y es frente a un colapso absoluto, lo que no ocurre hoy", concluyó.



