¿Qué pasó?

Una mujer fue detenida este jueves cuando intentaba ingresar a la estación Lo Valledor de la Linea 6 del Metro. Según los registros del ministerio de Salud, estaba contagiada de coronavirus y debía permanecer en cuarentena hasta el 13 de junio.

No obstante, la afectada alegó que nunca recibió la notificación de parte del centro de salud que le practicó el test PCR.

“Me hice el PCR el día 30 de mayo y nunca me llamaron. Llamé al Minsal y se tiraban la pelota de un lado a otro y ahora me vengo a enterar, no tenía idea”, dijo la mujer de 25 años.

¿Qué dijeron en la zona de control?

El capitán del Ejército, Jean González, dijo tras la fiscalización que “el actor más importante es la ciudadanía, si estoy con síntomas debo realizarme los controles de rutina, pero durante ese periodo la persona debe permanecer en su casa, porque si sigue haciendo su vida normal”.

“Muchas veces le echan la culpa al sistema, pero ella estuvo durante dos semanas transitando como si nada hubiese pasado y en ese tiempo pudo haber contagiado a más personas”, agregó sobre el alegato de la afectada.

