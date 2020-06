Usuarios de redes sociales reportaron durante la tarde de este martes 9 de junio problemas para acceder a permisos temporales en el sitio web de Comisaría Virtual.

La plataforma, que ya ha presentado algunas fallas anteriormente, generó algunos problemas que fueron reportados, principalmente, en Twitter.

"Usted no está autorizado a emitir un permiso", es el mensaje que aparece en pantalla al momento de avanzar en el trámite, lo que impide acceder a salvoconductos y permisos temporales.

Hasta el momento, Carabineros no ha emitido ninguna declaración con respecto al estado del sitio web.

@Carabdechile hola, estoy tratando de obtener permiso para ir a dejar alimemtos y medicinas a mis padres mayores de edad, y la página de comisaría virtual me dice que no estoy autorizado para emitir un permiso. Necesito abastecer a mis padres, ¿por qué no me dan elnpermiso?