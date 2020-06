¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reiteró su postura de no volver a clases presenciales hasta que no pase la expansión de la pandemia de coronavirus, para garantizar la salud de los docentes y los estudiantes.

El líder del magisterio produnfizó su postura crítica sobre el actuar del Gobierno en el marco de la pandemia y pidió repensar el destino de los recursos que se usarán en las mediciones escolares de este año para ir en ayuda de las familias vulnerables.

¿Qué dijo?

Aguilar señaló que “en estos días salió el ministro diciendo que había que prepararse para el retorno a clases, siguen con esta insistencia, con esta idea de presionar. Yo digo y tenemos que ponernos firmes en esto, mientras no esté garantizada la salud de nuestra gente, no debemos volver a clases presenciales, porque clases se están haciendo y la gente está trabajando mucho”.

“Sigue la presión para que se retorne a clases pronto y eso es una tontería, es una cosa sin sentido", sostuvo.

No hay retorno a clases durante expansión de la pandemia

En relación a lo anterior, el dirigente aclaró que “no se puede volver a clases mientras esté la pandemia expandiéndose, mientras haya riesgo para la salud como hoy, es muy irresponsable, por qué mete esa presión el ministro de Educación, no se entiende, qué pretende, ¿cuál es su idea de meter presión y decir hay que prepararse para el retorno a clases?, la gente se pone nerviosa”.

Asimismo, dijo que “si esta gente pretende empujarnos a un retorno a clases presenciales en el corto plazo en circunstancias en que obviamente la situacion sanitariamente es muy grave, nosotros no podemos aceptar eso (...). Chile es uno de los peores países en este momento en cuanto al manejo de la pandemia por parte de las autoridades porque no escuchan”.

“Frente a un Gobierno soberbio que no escucha, que ha hecho mal las cosas, porque esa soberbia los ha nublado, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo (...). Si ellos no nos cuidan, nos cuidamos nosotros”, expresó.

Prueba Simce y evaluación docente

Por otro lado, Aguilar sostuvo que “les hemos dicho por qué no suspenden el Simce y esos recursos, más de $20 mil millones, más de $13 mil millones que se gastan en la evaluación docente, por qué esa plata no la redestinan para dar apoyo a nuestros estudiantes que no tienen internet, que no tienen computadores o para dar alimentación a las familias que no tienen para alimentarse, para entregar una alimentación decente porque han entregado últimamente unas canastas familiares que son una verguenza, las que ha entregado Junaeb y lo hemos denunciado”.

Sin embargo, manifestó que "siguen insistiendo en que se rinda el Simce, otra tontería, siguen insistiendo en la evaluación docente, a pesar de que han reconocido que los colegas que soliciten la suspensión se les va a cursar porque la causal de fuerza mayor aplica plenamente, pero ¿qué sentido tiene hacer la evaluación docente en estas condiciones?, ¿es el negocio asociado a los contratos y empresas que se hacen del negocio de la corrección de pruebas Simce y de evaluación docente?, ¿es eso lo que hace que se malgaste esa plata?”.

Críticas al Gobierno

Aguilar también realizó una crítica al Ejecutivo indicando que "hay gente que dice que hay que ponerse detrás del Gobierno, dada la situación en que estamos, pero cuando hacen desastre tras desastre, error tras error, cuando se manejan con la soberbia que lo han hecho, la verdad es que uno no puede dejar de tener una postura crítica porque es precisamente esa crítica la que tendría que hacer que ellos reflexionaran”.

“La situación en que estamos como país es bastante grave, no pueden seguirla minimizando, no pueden seguir jugando con esa soberbia de decir que está todo bien, que está todo controlado, que todo se está haciendo de la mejor manera y culpando a la gente además los caradura”, puntualizó.

