¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió este viernes a un eventual regreso a clases presenciales, en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Esto, luego de las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien sostuvo que los colegios deberían prepararse para un retorno gradual que sirva para evitar la deserción.

"Nos parece una tontería, y una falta de sentido común y una falta de humanidad finalmente, que sea justo ahora, cuando ayer (jueves) tuvimos la mayor cantidad de personas fallecidas informadas, el contagio sigue al alza, ayer estuve hablando con un dirigente del Colegio Médico y me dice que ellos se están preparando para las próximas semanas, que viene mucho más grave todavía la situación", señaló Aguilar.

"Es inhumano"

Paralelamente, durante una transmisión en vivo junto a representantes académicos y de apoderados, el presidente de los docentes manifestó que "es inhumano presionar a la gente de ese modo, es falta de sensibilidad y nosotros hemos dicho, que mientras no esté una garantía para todas las comunidades escolares, llámese apoderados, estudiantes, asistentes de la educación y nosotros como docentes, de que hay plena seguridad para la salud, nosotros no vamos a volver a clases".

En referencia a qué pasará con el año escolar, Aguilar manifestó que "primero está la salud, la cobertura curricular, los objetivos, el calendario escolar y todas esas formalidades pasan a un segundo plano. Si no hay condiciones en todo el año, bueno, en todo el año no se irá a poder volver y se tendrá que mantener estos formatos a distancia".

Además, sostuvo que "lo ideal siempre va a ser la clase en el colegio, con profesores y estudiantes juntos, cara a cara, pero obviamente no estamos en una situación de normalidad, y al no estar en una situación de normalidad, no pueden ellos pretender hacer funcionar las cosas como si fuera cualquier año normal del funcionamiento escolar, eso no es así, no están esas condiciones. Por lo tanto, lo primero es la salud, si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros".

Simce

En paralelo a lo anterior, Aguilar manifestó la voluntad de que los gastos asociados a evaluación docente y Simce -casi 35 mil millones, según sus cálculos- se destinen a cubrir necesidades sociales en tiempos de pandemia.

"¿Qué se podría hacer solo con los 18 mil millones, que es directamente asociado a Simce? Se pueden tener 56 mil salarios mínimos de 320.500 pesos cada uno, a 56 mil familias se le podría entregar salario mínimo", sostuvo.

En esta línea, Aguilar manifestó que existe una "necesidad de que los recursos que se van a malgastar y se van a despilfarrar en el Simce, sean utilizados en las necesidades sociales que tiene nuestro país hoy día (...) no tiene ningún sentido técnico pedagógico en estas condiciones hacer el Simce".

