¿Qué pasó?

Una encuesta de Cadem reveló los duros efectos económicos de la pandemia del coronavirus, pues 1 de cada 3 chilenos se está endeudando para comprar mercadería. La situación es más complicada para clase media, grupo social que asegura no tener ninguna ayuda.

Tal es el caso de Antonio Moreno, quien señala estar atrasado con cuotas bancarias: "Yo le pago a dos bancos y a una caja de compensación. Ya llevo seis cuotas y los intereses siguen aumentando", contó.

Actualmente, está con trabajo suspendido por la Ley de Protección al Empleo, dificultad que hace poco probable pagar sus deudas a tiempo debido a la crisis sanitaria.

"Abres la puerta y te das cuenta de la falta de alimentos y otras cosas importantes", agregó.

40% de los chilenos no podrá pagar deuda

La stiuación de Antonio representa al 40% de los chilenos que no podrán pagar sus deudas bancarias y que están bajo la resignación de que los números rojos no revierten.

El estudio de Cadem señala que 1 de cada 3 personas ya está acudiendo al crédito para comprar lo básico. Aunque en la villa de Moreno, ubicada en Puente Alto, es más aguda.

"Me estaba yendo bien, pero pasó la pandemia y ya no pude salir. Te dejan con las manos cruzadas", señaló Marcos Sepúlveda, vecino de la zona. Mientras que Marcos Jara, otro residente, complementó que "me atrasé tres meses en la luz y en el agua. No es porque no quiera pagarlas, sino porque he priorizado otros gastos".

Ver cobertura completa