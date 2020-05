El departamento de prensa de Mega fue reconocido con el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado por la entrevista realizada a Marcela Aranda, donde la mujer denuncia por primera vez los abusos sexuales a las cuales fue sometida por el fallecido sacerdote jesuita y excapellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete.

En la entrevista, realizada en abril de 2019, la mujer relató parte de los hechos más íntimos y desgarradores de la denuncia eclesiástica que había realizado contra el sacerdote ante la Comisión de Escucha instalada en Chile por el enviado del papa, monseñor Charles Scicluna.

La entrevista fue realizada por las periodistas Pilar Vega (@PilarVega) y Carolina Acuña (@carola_ac).

Sus declaraciones

Los abusos por parte del sacerdote ocurrieron cuando Marcela tenía 19 años y se extendieron durante ocho años. "Él empezó a abusarme sexualmente con mucha violencia", contó la ingeniero Mecánico y teóloga.

Marcela denunció que Renato Poblete la llevaba donde otros hombres para que abusaran de ella mientras él observaba. "Él me llevaba donde otros hombres, que eran amigos de él, para que me violaran y me pegaran por turnos mientras él miraba".

Respecto a si estos otros sujetos eran sacerdotes, señaló que nunca lo supo porque se cubrían el rostro.

Abortos

Aranda contó que Poblete la obligó a abortar en tres ocasiones, y que en la primera vez la adormeció por lo que estuvo inconsciente durante todo el proceso.

"Él me obligó a abortar y no sólo una vez, tres veces. Tres niños que nunca pude abrazar, arrasados por un hombre abominable", denunció.

Amenazas y chantajes

Según la narración de Aranda, ella nunca se alejó del sacerdote debido a: "Sus amenazas y chantajes. Que iba a perder la universidad, que lo iba a perder todo, que me iba a hacer pedazos si yo decía algo porque nadie me iba a creer a mí".