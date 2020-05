H. El Carmen confirma pacientes jóvenes en ventilación: "Este ya no es un tema de 60, 70 u 80 años"

¿Qué pasó?

El director del Hospital El Carmen de Maipú, doctor Juan Kehr, dio positivo a coronavirus, según informó la Fenats Histórica de Maipú.

La confirmación viene de fuentes que participaron de una reunión de emergencia donde se evaluaron los pasos a seguir y la designación de la persona que reemplazará a Kehr mientras esté aislado por la enfermedad, según La Voz de Maipú,

Hasta el momento el Hospital El Carmen de Maipú no ha dado una declaración oficial informando sobre el estado de salud del doctor Kehr.

¿Qué dijo la Fenats de Maipú?

"Hemos tomado conocimiento de que el Dr. Juan Kehr Soto ha dado positivo a COVID-19, lamentamos esta noticia, porque es nuestro deseo que nadie se contagie, además el Dr. Kehr ha venido desarrollando sus funciones ininterrumpidamente. Le deseamos que se mejore pronto", manifestó en un comunicado la Federación de Funcionarios de la Salud (Fenats) Histórica de Maipú.

Además, señaló que: "los EPP (elementos de protección personal) no son infalibles, esto también lo ha indicado la CDC (Center of Disease control and Prevention), es por ello que nunca es suficiente exigir que se redoblen las medidas orientadas a disminuir los focos de contagio".

"Tal como el Dr. Kehr al ejercer sus funciones se exponía, toda la comunidad hospitalaria se expone a diario, pero, a diferencia del Dr. Kehr, hay funcionarios que no han tenido medidas de protección institucional oportunas", agregó.

* COMUNICADO OFICIAL * HEMOS Tomado conocimiento m de Que El Dr. Juan Kehr Soto ha dado positivo un COVID-19, lamentamos ... Publicado por Fenats Historica Maipu es & nbsp; Miércoles, 27 de mayo de 2020

