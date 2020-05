View this post on Instagram

El Ministerio de Salud entregó este lunes un nuevo balance respecto al estado de avance del #coronavirus en nuestro país, confirmando un total de 761 fallecidos y 73.997 contagios hasta las 21:00 horas del domingo. Respecto a los fallecidos, se reportaron 43 nuevos decesos a nivel nacional en las últimas 24 horas.