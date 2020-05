¿Qué pasó?

El expresidente del Colegio Médico, Enrique Paris, en entrevista con Meganoticias Prime se refirió al peak del coronavirus en el país, al aumento de casos, a las medidas sanitarias y a la disponibilidad de camas críticas en el sistema de salud.

¿Qué dijo Paris?

Respecto a cuándo se producirá el peak en la curva de Covid-19, afirmó que: “no es fácil pronosticar. Sin embargo, hay que transmitirle a la población la noticia lamentable de que esto no se va a detener todavía. Con tres o cuatro días de cuarentena esto no se va a detener. Probablemente va a seguir aumentando hasta que la cuarentena logre detener un poco el avance del virus. Esa respuesta no se obtiene antes de una semana o de 14 días”.

“Lo más prudente sería prolongarla (la cuarentena) por 14 días, porque el periodo de incubación es de 14 días. Si tu logras que no haya contacto social, que la gente no salga a la calle, que mantenga las medidas, podríamos lograr que se corte la diseminación del virus y tengamos cifras en descenso”, sostuvo.

“Estamos mucho más preparados para una cuarentena total”

El doctor también reconoció que: “en el comienzo hablé de las cuarentenas progresivas, las apoyé. Pero cuando hemos llegado a esta situación, donde además están las posibilidades de entregar ayuda a la población, creo que estamos mucho más preparados para una cuarentena total”.

“Yo siempre hablé de que me parecía que la cuarentena total era un riesgo porque la gente tiene que salir igual. Si tu no les das alimentos, si no le traspasas dinero de alguna manera, si no le cubres sus necesidades de medicamentos o no les ayudas a cobrar su pensión, la gente no cumple la cuarentena”, agregó.

Aumento de casos

Sobre el aumento de casos de Covid-19 en el país, indicó que: “estos 3.520 nuevos casos en 24 horas son la expresión de la diseminación que ha tenido el virus, y el cambio que ha tenido de ubicación desde la zona oriente a la zona poniente, a la zona sur y a la zona norte, donde las condiciones socioeconómicas son muy diferentes”.

“Habla un poco de la inequidad que todavía existe en el país, habla un poco de las diferencias sociales que existen en nuestra metrópolis. El virus tuvo un caldo de cultivo en esta zona donde hay mucha más gente enferma, gente mayor que vive en pocos metros cuadrados, que vive en cités, que vive también en casas que se han dividido donde hay familias enteras o varias familias”, detalló.

Además, añadió que “se asocia a que existen condiciones sanitarias y de enfermedades previas en estos sectores de la ciudad. Por lo tanto, el virus se ha aprovechado de eso”.

“Si lo sumamos a que la gente tampoco respeta las medidas sanitarias, obviamente que el virus aprovecha esas condiciones para diseminarse”, explicó.

Camas UCI

En cuanto al decreto del Gobierno que le ordena a los recintos privados duplicar las camas UCI en cuatro semanas, Paris manifestó que: “las Clínicas yo creo que van a reaccionar más rápidamente de lo que se les ha pedido, en menos de un mes ellos pueden implementar un aumento de las camas UCI”.

“Hay que darle la tranquilidad a la población de que el valor de la cama UCI que se use en esta pandemia, es igual al valor de la cama UCI del sistema público”, precisó.

Ver cobertura completa