View this post on Instagram

"No estoy pagando luz ni agua… ¿tú crees que hoy tengo para el pan? No tengo. ¿Le pido a mi vecina?". Los vecinos de #ElBosque protestaron solicitando ayuda para enfrentar el #confinamiento total decretado para 38 comunas de la #RegiónMetropolitana. La manifestación, que comenzó en forma pacífica, terminó en violentos enfrentamientos entre un grupo de vecinos y #carabineros.