¿Qué pasó?

La actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

La también expresidenta de Chile, utilizó su cuenta de Twitter para referirse al asunto.

"Como expolítica, sé lo difícil que puede ser dejar de lado la política. Pero no podremos simplemente volver a la economía "normal" cuando la pandemia #COVID19 se haya terminado", señaló en la red social.

Para finalizar, expuso que “esa es la principal lección que podemos sacar de esta crisis".

Su posteo, como era de esperar, se llenó de comentarios por parte de los usuarios.

Este fue su posteo

Como ex política, sé lo difícil que puede ser dejar de lado la política. Pero no podremos simplemente volver a la economía "normal" cuando la pandemia #COVID19 se haya terminado. Esa es la principal lección que podemos sacar de esta crisis. — Michelle Bachelet (@mbachelet) May 16, 2020

Ver cobertura completa