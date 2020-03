El diputado Giorgio Jackson escribió a través de Twitter que su examen de coronavirus salió negativo, tras haberse sometido a la prueba luego de haber manifestado su preocupación de estar contagiado de la enfermedad.

En la red social, el congresista agradeció además los gestos de preocupación de los usuarios y al personal médico que lo atendió.

[Actualización]

Hace minutos me llamaron para informar que mi examen de coronavirus (SARS-COV-2) salió negativo, es decir, hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio. Quiero agradecer al personal médico que me atendió, por su profesionalismo y empatía.