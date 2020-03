¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, Benito Baranda, Presidente Ejecutivo de América Solidaria, se refirió a la violencia que surgió desde el estallido social e hizo un análisis sobre el origen del malestar social, dando a conocer desde su punto de vista cuáles podrían ser las soluciones.

¿Qué dijo?

Sobre la desigualdad y el origen de la violencia, Baranda aseguró que para enfrentar la violencia se necesita, en primer lugar, de justicia social. "Yo no trabajo por la violencia, trabajo por la paz y la justicia. Pero por supuesto, si el fundamento de la paz es la justicia social, la contribución que hemos hecho en los 30 años a esa justicia social ha sido deficitaria", afirmó.

Para el Presidente de América Solidaria, "la violencia hay que enfrentarla", sin embargo, recalcó que para eso es necesario de medidas fundamentales y de base. "Nuevamente vamos a abocarnos a la violencia inmediata que está ocurriendo en las calles, y vamos a postergar las medidas sustanciales para poder resolver los orígenes de esa violencia".

Consultado por lo que ocurre en la calle y la acciones legislativas que no prosperan en el Congreso, aseguró que muchas veces los temas no les apremian a los parlamentarios. "Están trabajando con una muy baja valoración de la ciudadanía, la verdad es que no se ven afectados. Cuando la Senadora dice, no hay que escuchar a la calle o no hay que gobernar para la calle, bueno, la calle explotó”.

¿Cómo enfrentar la violencia?

En este ítem Baranda manifestó que, "tenemos que trabajar las estrategias en lo inmediato, y por supuesto, trabajar mucho más con las autoridades locales. Yo creo que ahí ha habido una gran fragilidad de parte del Estado", sentenció.