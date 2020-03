¿Qué pasó?

El Servicio de Registro Civil e Identificación desmintió una serie de publicaciones que circularon en redes sociales respecto a que el organismo no está entregando horas para renovar la cédula de identidad, ante la cercanía de Plebiscito del 26 de abril próximo.

En la declaración, la institución asegura que el sistema está operando con normalidad, y que se puede solicitar hora en internet o vía presencial por orden de llegada.

¿Qué dice el comunicado?

El servicio indicó que “desmiente categóricamente la información publicada en redes sociales sobre la no renovación de cédula de identidad por falta de horas”.

Además, remarcaron que si bien generalmente exista una alta demanda de horas para renovar u obtener la cédula, “aún existen horas disponibles durante marzo y abril”.

¿Cuál era la información falsa que apareció en redes sociales?

En un par de tweets que obtuvieron gran cantidad de respuestas, se indicaba que el Registro Civil no permitía realizar trámites relativos al carnet de identidad debido a que no habría horas hasta el 27 de abril, un día después del Plebiscito.



Además, se indicaba que carabineros tenía la orden de romper las cédulas en los controles de identidad, para que no se pudiera votar.