¿Qué pasó?

El Ministro de Defensa, Alberto Espina, en conversación con Radio Infinita se refirió a la importancia que tiene el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica del país que busca la aprobación en el Congreso.

“Nosotros tenemos una enorme responsabilidad que es organizar el Plebiscito y todos los actos electorales. Esto es una ley que tiene más de 70 años y que está hoy día en la constitución y entrega a las fuerzas armadas, dos días antes del plebiscito el control del orden público y el cuidado de los más de mil y tantos, casi dos mil locales de votación”, aseguró.

El proyecto que fue despachado por 7 votos a favor y 6 en contra, tiene la prioridad en la agenda de orden público del gobierno y durante la jornada de hoy se volverá a tramitar. En este sentido el ministro Espina se refirió a la falta de apoyo por algunos parlamentarios, “lo que a mi me parece increíble, con toda franqueza es que haya parlamentarios de la oposición que se nieguen a entregarle al Presidente de la República una herramienta tan elemental, cómo es que si tienen información calificada de que el agua, la luz, el gas, la energía, las telecomunicaciones puedan ser destruidas o atacadas por vándalos o delincuentes, no puedan o no quieran otorgarle al Presidente la herramienta de poder cuidar esa infraestructura que son los servicios de utilidad básica”.

Cumplir la Ley al pie de la letra

Espina explicó la idea que tiene el gobierno para defender la infraestructura crítica con fuerzas armadas y cumplir exactamente con lo que dice la ley y no propiciar enfrentamientos a quienes lleguen a movilizarse a los puntos críticos es por eso que las fuerzas armadas tendrán estrictamente decretadas las zonas de infraestructura crítica que se encuentren en riesgo.

Al ser consultado sobre amenazas que hayan recibido las infraestructuras críticas, recalcó que “hubo ataque. Nosotros, yo como ministro de Defensa lo menos que queremos es tener enfrentamientos con la población, porque nos hemos preparado para defender a los chilenos

En cuanto a los posibles enfrentamientos, aclaró que "las Fuerzas Armadas van actuar bajo legitima defensa. Estuvimos nueve días en estado de emergencia, 90 mil militares en las calles, después de todo eso, siendo la primera vez que salíamos en 30 años, solo hay un solo formalizado por homicidio, que está en investigación, uno por cuasidelito de accidente de tránsito y otro que se querelló con INDH y que después se confirmó que era inocente. Ante esto hemos tomado todas las medidas para que el actuar de las Fuerzas Armadas, que están a cargo del cuidado de la Infraestructura crítica solo sea actuar bajo las normas de la legítima defensa.