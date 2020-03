¿Qué pasó?

Tras darse a concer que la querella por injurias por casos de sospechosos de coronavirus presentada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue declarada inadmisible, este aseguró que presentarán una apelación ya que "que se diga que el ministro miente es un delito".

¿Qué dijo?

Al respecto, el secretario de Estado señaló que “la declaración de Confusam tiene dos elementos, primero un elemento cuantitativo, que refleja ignorancia, porque lo que yo señalé, como hoy acabo de señalar, es que tenemos 1.080 personas en seguimiento y en ese caso dije claramente que tenemos 320 personas, creo, en seguimiento”.

La "Confusam, dado que no contó con la asesoría técnica adecuada, dijo ‘el ministro miente’, que es la segunda características de lo que ellos dijeron, ‘dice una mentira, porque dice señala que hay 320 personas infectadas de coronavirus', por eso presenté la querella”.

Finalmente indicó que "la Corte en su primera instancia no la ha aceptado y nosotros vamos a apelar por supuesto, porque nos parece que trabajadores de la salud digan que el ministro miente cuando entrega una información oficial, es algo extraordinariamente grave y completamente inadmisible y yo no lo voy a tolerar. Que se diga que el ministro miente es un delito y así lo vamos a perseguir porque no lo podemos tolerar”.

Argumento de la querella

Cabe señalar que, según la querella, la Confusam dejó entrever en un texto publicado en su sitio web, que el ministro de Salud habría alterado la cifra sobre la existencia de 260 casos de personas aisladas por coronavirus sin dar a conocer antecedentes precisos.

Ver cobertura completa