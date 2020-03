¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que para el Plebiscito del 26 de abril habrá un operativo sanitario para el evento que, para esa fecha, el coronavirus haya avanzado de fase en el país, de manera de garantizar la convocatorio de la ciudadanía.

¿Qué dijo el ministro?

El presidente Sebastián Piñera “me pidió que hagamos un operativo sanitario importante para garantizar que la gente que va a votar el día 26 de abril tenga una información adecuada y tengamos un acompañamiento sanitario en los lugares de votación para garantizar confianza en la gente para ir a votar, porque el gobierno del presidente Piñera está comprometido con que este plebiscito se realice”, dijo Mañalich a radio Duna, en declaraciones recogidas por La Tercera.

Las palabras del ministro reforzaron sus declaraciones dadas el miércoles, en las que expresó su preocupación porque el avance del coronavirus afecte la convocatorio de los votantes.

¿Qué declaró ayer?

En su entrevista con La Segunda, Mañalich sostuvo: “Sería extremadamente raro que llegáramos a una pandemia tal que no se puedan constituir las mesas, que quede prohibido el plebiscito por razones sanitarias. No, no es su realización lo que está en riesgo... pero la posibilidad de que millones de personas vayan a emitir masivamente su voto, que hagan una fila prolongada, unos junto a otros, esto con un brote de coronavirus severo, más que un problema sanitario será un problema político”.

En tanto, respecto a si le preocupa que la baja convocatoria pueda afectar al proceso, expresó: “Sí, esa es mi preocupación, que el plebiscito se pueda realizar, que no exista un obstáculo de salud pública para la realización material de este, pero que se afecte el nivel de convocatoria por el coronavirus. Por eso nuestra intención de pesquisar los casos importados, informar todas los días lo que estamos haciendo a la ciudadanía aunque parezca exagerado".

