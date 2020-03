¿Qué pasó?

Este jueves la Corte Suprema examinará la solicitud de extradición de Nicolás Zepeda, el único sospechoso de la desaparición de Narumi Kurosaki en 2016. En ese contexto, la madre de la joven escribió una carta donde relató las penas que padece desde la desaparición de su hija, por la que culpa al joven chileno.

La misiva, dirigida a autoridades chilenas, fue recogida por el medio francés L'Est Républicain y en ella además se expresan dos hermanas de la joven.

¿Qué dice?

Su madre, Taeko, señaló que “han pasado tres años desde que mi amada hija desapareció. Mantengo la foto de Narumi en mi pecho 24/24 horas, mientras rezo: "¿Dónde estás? ¡Regresa, mantente a salvo! Perdí mi trabajo y mi fuerza para vivir, me siento infeliz porque, siendo la madre de Narumi, no pude protegerla. Esto me lleva a un tormento severo. Me golpeo la cabeza contra un escritorio o una pared, pienso en saltar al vacío. Cada día que vivo es un infierno y mi cuerpo y mi mente se derrumban”.

Luego añadió que "fue Nicolás quien escondió a Narumi. El crimen que cometió es atroz y sin precedentes", quien agregó que Zepeda a dicho muchas "mentiras”.

“Rezo para que Nicolás sea juzgado en Francia”

“Imagine que esto le sucedió a su hijo o a un miembro de su familia. Imagina el sufrimiento que estamos experimentando. No dejen ir a un hombre cobarde y egoísta. No se dejen engañar. Personas de todo el mundo están observando lo que está sucediendo. Rezo para que Nicolás sea juzgado en Francia, daría mi vida por eso. Nunca perdonaremos a Nicolás, que le quitó la vida a Narumi y la de toda la familia”, indicó la mujer.

"No puedo aceptar la realidad"

Su hermana Honami también dedicó algunas palabras, señalando que Narumi era "su mejor amiga", a quien "ama sobre todo".

"Mi sufrimiento es tal que no puedo expresarlo con palabras. No puedo aceptar la realidad. Siento que nunca más podré sentir alegría o felicidad en mi corazón. ¿Por qué fue víctima una persona hermosa como Narumi? ¿Por qué alguien tan cruel como él es libre? Antes de su viaje a Francia, (Zepeda) intentó controlar a Narumi, aislarla de nuestra familia. Destruyó su vida y continúa viviendo libremente. Me siento tan impotente. Esta situación me hace sentir mucho odio”, expresó.

En tanto, otra de sus hermanas, Kurumi, manifestó: “Fue una de las energías de mi vida. En el centro de la alegría de nuestra familia, siempre estaba mi hermana. Abandoné mis estudios, incluso pensé en quitarme la vida. No hubo un día durante estos tres años en que no pensamos en Narumi. Quiero que regrese”.

El caso

Cabe señalar que Narumi dejó Japón el 25 de agosto de 2016 para ir a Francia a estudiar, sin terminar su relación con Zepeda, al que se inició un año antes. Sin embargo, según las indagatorias, siguieron en contacto.

Narumi fue vista por última vez el 4 de diciembre de 2016 en Francia, donde mantuvo una relación amorosa con otro joven desde octubre de ese mismo año, lo que habría molestado a Zepeda, quien decidió ir a verla a Francia.

El cuerpo de Narumi nunca fue encontrado a pesar de la intensa búsqueda de sus restos por parte de la policía francesa.