¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles, el Senado aprobó el proyecto de paridad de género en el órgano encargado para la eventual redacción de una nueva Constitución. Con esto, la iniciativa queda habilitada para su promulgación como Ley de la República.

La iniciativa obtuvo 27 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.

El proyecto logró sortear la Sala de la Cámara Alta gracias a los decisivos votos de los legisladores de Chile Vamos Carmen Gloria Aravena (Independiente ex Evópoli) y Juan Castro (RN), los que se sumaron al ya anunciado respaldo de Manuel José Ossandón (RN).

Durante su intervención en el debate, el exprecandidato presidencial de Chile Vamos manifestó que "desde el primer día me comprometí a apoyar este proyecto porque lo considero justo (...) No solo voy a votar a favor, sino que quiero pedirle a mis colegas que no tengamos miedo a los cambios. La paridad será un aporte".

El proyecto

Durante la mañana de este miércoles, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados, donde obtuvo 98 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones, sellando su paso al Senado.

El proyecto contempla la propuesta de la oposición de realizar una corrección en aquellos distritos en que no se llegue a un número equitativo entre hombres y mujeres.

Esta fórmula ya había sido aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados pero rechazada en el Senado, tras lo cual pasó a la Comisión Mixta.