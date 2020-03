¿Qué pasó?

Transantiago informó la suspensión temporal de sus servicios, en el marco el desarrollo de múltiples manifestaciones en distintos puntos de Santiango, las que también produjeron el cierre de múltiples estaciones de Metro.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Transantiago se informó que "dado que no contamos con las condiciones de seguridad en las vías, se suspenden temporalmente los despachos de los servicios. Si vas arriba de un bus no te preocupes, los recorridos tienen que terminar su viaje por la vía más segura. Se evaluará retomar operación a la 01:00 AM".

Hasta las 22:40 de este lunes, son 15 las estaciones de Metro que han debido cerrar sus puertas debido a las protestas que se desarrollan en su exterior.