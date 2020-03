Hoy, IBM, el socio fundador y el creador de C4C, David Clark Cause, en alianza con Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fundación Linux, anunciaron el desafío global Call for Code de este año, invitando a los desarrolladores de software e innovadores del mundo a ayudar a combatir el cambio climático con tecnologías potenciadas por el código abierto.

"Como parte del aniversario número 75 de la ONU, estamos orgullosos de trabajar con nuestro socio fundador IBM para ayudar a conmemorar esta ocasión trascendental centrando el Desafío Global Call for Code 2020 en el cambio climático. Al inspirar y empoderar a los desarrolladores de todo el mundo para que ayuden a hacer frente a esta amenaza global, Call for Code puede generar un impacto real", dijo David Clark, Creador de Call for Code y CEO de David Clark Cause. "También estoy emocionado por el regreso del presidente Bill Clinton como juez destacado del desafío por tercer año, junto a líderes expertos en derechos humanos, atención de desastres, negocio y tecnología de todo el mundo".

El desafío global Call for Code invita y fomenta la creación de aplicaciones prácticas desarrolladas con software de código abierto incluyendo Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, y datos de The Weather Company. El objetivo es usar la tecnología de nuevas maneras que puedan generar un impacto humanitario inmediato y duradero para las comunidades alrededor del mundo.

Entre los patrocinadores y colaboradores de la iniciativa se encuentran: Unity Technologies, Persistent Systems, Johnson & Johnson, Capgemini, Red Hat, Nearform, el Banco de China, Morgan Stanley, Cognizant, Infosys, Arrow Electronics y la Fundación Clinton; además, celebridades que apoyan la iniciativa como Ellen DeGeneres, Jonas Brothers, Sting, y Morgan Freeman, entre otros.

“Durante los últimos dos años, a través de Call for Code, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) ha visto el potencial de los desarrolladores en enfrentar los desafíos sociales más importantes y el rol crucial que tienen en respuesta a la emergencia climática”, dijo Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas (SRSG) para la Reducción del Riesgo de Desastres. “El cambio climático es el problema más crucial de nuestro tiempo, con una multitud de factores contribuyentes localizados y efectos dominó que no pueden ser solucionados por una única organización. Necesitamos una red global para combatir esto juntos”.

En 2019, más de 180.000 desarrolladores de 165 países participaron en Call for Code creando más de 5.000 aplicaciones enfocadas en la preparación y recuperación de desastres naturales.

Creciente conciencia sobre el cambio climático

Durante el lanzamiento, se presentó un estudio de IBM realizado por Morning Consult, en el que participaron más de 3,000 desarrolladores, rescatistas y activistas sociales alrededor de China, Colombia, Egipto, India, Japón, España, Reino Unido y los Estados Unidos; mostrando que:

77% están de acuerdo con que "el cambio climático es el problema más apremiante que enfrenta su generación" 79% están de acuerdo con que el cambio climático es algo puede ser reducido o combatido con tecnología. 87% sienten que es importante que las empresas a las que aplican, estén tomando acciones contra el cambio climático. 3/4 concuerdan que la comunidad open source puede ayudar a que las soluciones para el cambio climático puedan escalar a las comunidades en necesidad. 8 de cada 10 encuestados concuerda que la mayoría de las personas quiere hacer algo para combatir el cambio climático, pero no sabe por donde iniciar.

“Hay una necesidad urgente de tomar acción contra el cambio climático, e IBM está excepcionalmente posicionado para conectar a los principales expertos humanitarios con los desarrolladores más talentosos y apasionados alrededor del mundo”, dijo Bob Lord, Vicepresidente Senior de Aplicaciones Cognitivas y Ecosistemas de Desarrollo de IBM. “IBM está determinado a identificar, implementar y escalar soluciones de tecnología que puedan ayudar a salvar vidas, empoderar a las personas y crear un mundo mejor para las generaciones futuras.”

Visita CallforCode.org para unirte a la comunidad y obtener más información sobre el desafío, del cual se recibirán proyectos a partir del 22 de marzo, Día Mundial del Agua. En https://developer.ibm.com/callforcode/ encontrarás más detalles, un calendario de eventos presenciales y virtuales, y capacitación para Call for Code.