Durante la tarde de este lunes se activó el protocolo de confirmación de #coronavirus en el Hospital Base de #Valdivia, en la Región de Los Ríos. Según confirmó la Seremi de Salud, la paciente, una mujer de 45 años, "ingresó al país el 21 de febrero pasado proveniente de #Italia, país que presenta un brote por #COVID19". Tras esto, desde la entidad aseguraron que los resultados del examen aplicado se dará a conocer durante las próximas horas.