Preocupantes imágenes de la Antártica fueron reveladas esta semana. Las altas temperaturas que se registran en la zona, sumado a la ausencia de precipitaciones han provocado un desolador panorama sin nieve.

Lo anterior se ve reflejado en un video publicado por el medio español El País, que muestra el estado actual de la Isla Rey Jorge, donde se encuentra la base nacional Profesor Julio Escudero, cuyas instalaciones destacan entre grandes porciones de tierra. Lejos del habitual panorama blanco del lugar.

"Hemos constatado desde finales de diciembre que no ha precipitado nieve en todo el sector de la isla Rey Jorge, específicamente en la Bahía de Fildes, donde está la gran mayoría de bases que operan en este sector", señala en el registro el jefe de la base chilena en el continente blanco, Elías Barticevic.

A esto se suma que la semana pasada se registró un nuevo record de temperatura en la zona, luego de que los termómetros marcaran 18,3 grados centígrados, superando los 17 grados registrados en 2015.

Revisa el video publicado por El País:

Consultado por las imágenes, el académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile Fernando Santibáñez (foto inferior) manifestó a Meganoticias que, si bien son preocupantes, están dentro de lo esperado.

"Está previsto en todos los modelos globales atmosféricos que en todas las zonas antárticas se van a calentar a un ritmo bastante acelerado y eso es lo que estamos observando. No está claro a qué velocidad eso se va a transmitir al hielo antártico, aparentemente a bastante velocidad y lo está haciendo derretirse", explica.

Cambio global

Dicho fenómeno, explica el también director del centro de agricultura y medioambiente (Agrimed) de la U. de Chile, "sin duda que son síntomas de un cambio global que se está produciendo en la atmósfera y que se está expresando con mucha fuerza tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, en el polo norte es casi más dramático aún. El mismo derretimiento lo observamos en Groenlandia a una velocidad notable".

Paralelamente, Santibáñez advierte que las altas temperaturas podrían también relacionarse con una eventual falta de precipitaciones.

"Si juntamos los dos factores: derretimiento más acelerado y menos reposición del hielo, la pérdida total de hielo en los próximos años va a ser muy acelerada, sin dudas", explica.

También puedes ver

Consecuencias

Respecto a las consecuencias que este fenómeno podría traer, el académico señala que estas no solo estan circunscritas al derretimiento de hielo. "Aparte de significar esto una pérdida de reservas de agua dulce, no sabemos todavía que puede significar para la climatología de las zonas australes y boreales", apunta.

Lo anterior resulta de importancia, según Santibáñez, pues el hecho de que grandes superficies que eran blancas por la nieve ahora sean oscuras podría retroalimentar el calentamiento global, además de otros fenómenos que, con los modelos actuales, no es posible definir.

Finalmente, el académico hace un llamado a no ver la situación actual solo como una pérdida de hielo. "Algunos, según he escuchado, lo ven hasta favorable en el sentido de 'qué bueno, porque entonces vamos a tener más continente'. Esto podría tener también consecuencias sobre la fauna antártica y no sabemos hasta que punto eso podría rebotar en la confirmación de las especies", concluye.